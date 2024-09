Za vybíravost v jídle dostal v dětství za uši nejeden člověk. Nový výzkum ale ukázal, že to není chyba dětí, rodičů ani nikoho jiného. Je to v genech. Ilustrační foto.

Mnoho rodičů se trápí tím, že spoustu času u jídla tráví přesvědčováním a dohadováním se o tom, co bude jejich dítě jíst a co ne. Za vybíravost v jídle dostal v dětství za uši nejeden člověk. Nový výzkum ale ukázal, že to není chyba dětí, rodičů ani nikoho jiného. Je to v genech.

Téměř každý rodič ví, jaké to je, když si dítě umane, že něco jíst nebude. Většina má minimálně jednu věc, kterou nejí. Mnohdy je to důvod ke zbytečnému křiku a hádkám. Rodiče by ale neměli zoufat. Není to totiž jejich chyba. Jsou to geny, tvrdí vědci.

Britské behaviorální genetičky Zeynep Nasová a Clare Llewellynová s týmem zkoumaly stravovací návyky u dětí. Věkově začaly u batolat v 16 měsících a končily u teenagerů ve třinácti letech. Zjistili, že v tomto věkovém rozmezí se vybíravost dětí mění jen málo. Vrchol ve vybíravosti byl vždy kolem sedmého roku, pak se situace o chlup zlepšuje.

Vědci studii vydali ve čtvrtek 19. září v časopise Journal of Child Psychology and Psychiatry. „Nejdůležitější v této zprávě je, že vybíravost v jídle není něco, co by vyplývalo z výchovy. Skutečně se jedná o genetické rozdíly,“ řekla Nasová deníku The Guardian.

Geny mají větší vliv, než se myslelo

Není neobvyklé, že děti jsou zdráhavé v ochutnávání nových jídel, obzvlášť s neznámou strukturou a chutí. Podle deníku The Times dokonce až polovina rodičů během jídla čelí určitému odporu ze strany potomka.

Když odborníci zkoumali příčinu této vybíravosti, ukázalo se, že dominantním faktorem je DNA. Zjistili, že geny jsou zodpovědné za vybíravost v jídle u 16měsíčních batolat ze 60 procent. Mezi třetím a třináctým rokem věku se tento podíl zvýšil na 75 až 80 procent.

Tato zjištění naznačují, že dětské vztekání a šklebení se u jídla je více záležitost přirozenosti než výchovy. „Vybíravost v jídle může být pro rodiče velkým zdrojem úzkosti, protože si toto chování dávají za vinu nebo jim to vyčítá okolí. Doufáme, že pomůžeme zmírnit pocity viny,” dodala Nasová.

Dá se vybíravost nějak ovlivnit?

Vědci však poznamenali, že rodiče nejsou úplně bez možností. Batolata z 25 procent ovlivňuje jejich vybíravost to, co jedí doma. „V tomto období nejvíc pomáhá nabízet opakovaně ty samé potraviny a rozšiřovat ovoce a zeleninu,“ sdělila Llewellynová deníku The Independent.

S přibývajícím věkem ubývá vliv rodičů a na světlo přichází jiné faktory související s prostředím. Každé dítě pak ovlivňují například různí přátelé nebo rozdílné silné zážitky.

Jak na výsledky vědci přišli

Studie je vůbec prvním výzkumem, kde se vědci snaží od sebe oddělit roli vrozených a výchovných faktorů. Zkoumali jednovaječná dvojčata, která mají 100 procent společných genů, a dvojčata, která jich mají polovinu. Celkem studovali 2 400 párů, jejichž rodiče vyplnili dotazníky, ve kterých odborníci zjistili veškeré stravovací návyky dětí.

Neidentická dvojčata si byla ve vybíravosti v jídle mnohem méně podobná než identická, což vědcům jen potvrdilo domněnku, že geny v otázce jídla hrají větší roli, než si doposud mysleli.