Archeologové zrekonstruovali tvář anglosaské dívky pohřbené ve Spojeném království v 7. století. Podle expertů byla za raného středověku velmi důležitá, v hrobě totiž měla vzácný zlatý a granátový kříž.

Vědci našli v Trumpington Meadows na jižní hranici Cambridge kostru mladé aristokratky ze 7. století. Později zrekonstruovali její obličej. | Foto: ČTK

Snímek zrekonstruované tváře šestnáctileté dívky žijící ve středověku před 1300 lety chtějí archeologové zveřejnit na výstavě 21. června. Kromě vzhledu informovali i o jejím životním stylu.

Hrob dívky v Trumpington Meadows na jižní hranici Cambridge našli archeologové před jedenácti lety. Dívka byla pohřbená v dřevěné vyřezávané rakvi v lehkém oblečení. Kříž kombinující prvky z granátů a zlata, který měla na hrudi, je jeden z pouhých pěti svého druhu, které kdy byly v Británii nalezeny. Vzácný šperk plánují vědci odhalit společně s podobou dívky na nové výstavě v Cambridge's Museum of Archeology and Anthropology, kterou bude možné navštívit do dubna 2024.

Odhalení tváře anglosaské dívky:



Levé oko je nižší než pravé

Podobu anglosaské teenagerky vytvořil podle deníku Independent forenzní umělec Hew Morrison na základě analýzy její lebky a údajů o hloubce tkáně. Bez analýzy DNA však odborníci nebyli schopni určit přesnou barvu jejích očí a vlasů. I tak jsou ale na fotografii znát specifické rysy obličeje.

„Bylo zajímavé vidět, jak se vyvíjel její obličej. Levé oko bylo o něco níže, asi o půl centimetru oproti pravému. Za života by to bylo dost nápadné,“ uvedl Morrison.

Stěhování z Německa do Anglie

Anglosaská dívka se podle další analýzy kostí a zubů přestěhovala do Anglie ze střední Evropy, pravděpodobně z jižního Německa, a to také ovlivnilo její stravu. Po přesunu do rovinaté části Anglie se v jejím jídelníčku snížil podíl bílkovin.

„Pravděpodobně na tom byla dost špatně. Putovala dlouhou cestu na zcela neznámé místo, i jídlo bylo jiné. Muselo to být děsivé,“ uvedl archeolog Sam Leggett. Mladá žena mohla přijet jako nevěsta nebo stát se řeholnicí. Vědci také podle portálu BBC uvedli, že před smrtí trpěla neznámou nemocí, ze které se nikdy zcela neuzdravila.

Dívka nebyla jen tak někým, podle archeologů za raného středověku patřila k aristokracii, ne-li ke královské rodině. „Musela vědět, že je důležitá a takovou odpovědnost nesla na svých bedrech,“ myslí si Leggett. Vědci na základě porovnání s dalšími ženami dospěli k názoru, že patřila mezi elitní skupinu žen, které v 7.století cestovaly z pevninské Evropy.

Obličej svaté Ludmily

Co se týče rekonstrukce obličeje známých historických osobností, v České republice je známa hlavně svatá Ludmila. Sestavení obličejové části její lebky se podařilo mezinárodnímu vědeckého týmu z Česka a Brazílie v roce 2021. Skupina vedená specialistou na rekonstrukci obličeje Cícerem Moraesem vycházela z nových digitálních modelů vytvořených metodami, jež jsou v současnosti považovány za nejpřesnější a nejbezpečnější.

Stejná skupina vědců přitom už před časem zrekonstruovala podobu synů svaté Ludmily i přemyslovských knížat Spytihněva I. a Vratislava I.

Jak vypadala svatá Ludmila?

