Vědci pomocí studia DNA odhalili, v čem tkví tajemství dlouhověkosti. Lidé dožívající se více než sta let mají speciální buňky, díky kterým jsou odolní vůči nemocem a infekcím.

Staletí lidé mají podle nové studie speciální buňky, díky kterým jsou odolnější vůči nemocem. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Lidé, kteří se dožili sta a více let, jsou opravdu vzácní. Potvrdila to nová studie, kterou provedli vědci z americké Boston University School of Medicine. Zjistili, že imunitní buňky lidí dožívajících se nadprůměrného věku mají jiné složení než buňky běžných lidí.

Nynější studie svým zjištěním jen potvrdila, že imunitní buňky jsou pro dlouhověkost klíčové. Už předchozí studie ukázaly, že správná funkce imunitního systému je jednou z definujících charakteristik stárnutí. Nová studie se zaměřila na podrobnější analýzu jednotlivých buněk. Vědci analyzovali molekuly v imunitních buňkách, které cirkulovaly v krvi sedmi stoletých lidí. Tyto "mononukleární buňky periferní krve" (PBMC), jinak známé pod názvem lymfocyty a monocyty, mají původ v kostní dřeni.

Následně se pomocí pokročilých technik snažili zjistit, jak se podíl různých typů buněk a jejich aktivita mění v průběhu let. Porovnali je také se vzorky krve dvou mladších osob, které v rodině žádného dlouhověkého člena neměly. Výsledky zveřejnili v časopise EBioMedicine.

Odolnější buňky

„Shromáždili jsme a analyzovali podle našich znalostí největší soubor dat skládající se z buněk stoletých lidí, který nám umožnil definovat jedinečné rysy této populace,“ citoval deník The Independent hlavního autora studie Stefana Montiho.

Další autorka studie Tanya Karagiannisová pak uvedla, že stoletým lidem jsou vlastní ochranné faktory, které zvyšují jejich schopnost zotavit se z nemoci a dosáhnout tak nadprůměrného věku. Tyto zkušenější a adaptovanější buňky jim například umožňují přežít španělskou chřipku nebo covid-19. Běžně jsou lidé během života vystaveni infekcím, zotaví se z nich a jejich imunitní systém se adaptuje. Tato schopnost ale obvykle s věkem klesá.

Gen pro dlouhověkost

Tým také odhalil 25 specifických genů, které byly u stoletých lidí mnohem aktivnější. Mezi nimi našli jeden, který byl dokonce zcela jedinečný pro stoleté lidi. Objev by mohl vést k sestavení genetického vzorce pro extrémní dlouhověkost.

Výzkumníci jsou z výsledků nadšeni, přispívají totiž podle nich k lepšímu pochopení mechanismů, které určují odolnost imunitního systému s nastupujícím věkem. To je klíčem k extrémní dlouhověkosti. „Století lidé a jejich výjimečná dlouhověkost poskytují 'plán', jak bychom mohli žít produktivnější a zdravější život,“ uvedl vedoucí autor studie George J. Murphy, který doufá, že se i nadále budou moci učit o odolnosti vůči nemocem a prodlužování života.

Britský deník Daily Mail však doplňuje, že vědci ještě nedokážou s jistotou říct, zda se dlouhověkost dědí. Trik podle jednoho z vědců spočívá ve zdokonalení nových studií, ve kterých budoucí století lidé podstoupí pozorování a měření v průběhu času. Podobné studie už v současnosti probíhají. „Máme více než jednu studii, do které jsme zapsali potomky stoletých lidí. Většina z nich se sama stane stoletými a my jim v průběhu času sbíráme krev,“ přiblížil vedoucí studie Paolo Sebastiani.

K nesmrtelnosti pomůžou roboti

Lék na nesmrtelnost je tedy stále v nedohlednu. Někteří však už nyní předpovídají, kdy by jí lidstvo mohlo dosáhnout. Příkladem je americký vynálezce, futurolog a vědec Ray Kurzweil, který je jednou z klíčových postav technologického vývoje ve společnosti Google. Všichni lidé podle něj budou do roku 2030 nesmrtelní, a to díky mikroskopickým robotům, kteří budou schopni opravit poškozené buňky a tkáně, a zabránit tak stárnutí a nemocem.

Obecně se pro dlouhověký život doporučuje konzumovat vyváženou a pestrou stravu, s čímž souvisí i dostatečný pitný režim a pravidelné cvičení. Zapomínat by se nemělo ani na duševní procvičování, které udržuje bystrou mysl, včetně hry na hudební nástroj, čtení, luštění a obecného udržování procesu učení.

Důležité je také udržovat sociální vazby s ostatními, díky nimž budujeme pocit sounáležitosti a posilujeme tak fyzické i duševní zdraví. Propojenost s dalšími lidmi člověku prospívá. Klíčové pro zdravější a delší život je rovněž dodržování pravidelného spánku a docházení na pravidelné jednoroční zdravotní prohlídky. Jen tak je možné předejít vážnějším zdravotním problémům, které mohou zkrátit délku lidského života.