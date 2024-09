Dívky během pandemie covidu-19 stárly rychleji. Alespoň to tvrdí nová studie amerických vědců, kteří zkoumali ztenčování mozkové kůry u dospívajících během prvního roku karantény zavedené kvůli koronaviru.

Výzkumníci ve studii publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences zkoumali ztenčování mozkové kůry, což je proces, při kterém se začínají odbourávat přebytečné synapse a tím se zmenšuje vnější vrstva mozku. Přirozeně nastává na začátku dospívání, v pubertě. Nemusí to být nutně špatně, někteří odborníci to vysvětlují tím, že sám mozek chce zvýšit svoji efektivitu. Může to být jednoduše známka změn v jeho zrání. Je však známo, že se ztenčování urychluje ve stresu a souvisí s depresemi a úzkostmi.

Vědci provedli první skenování mozků 160 dětí a dospívajících magnetickou rezonancí v roce 2018. Účastníkům studie bylo od devíti do 17 let. V roce 2021 pak podle portálu CNN 130 lidí ve věku 12 až 20 let podstoupilo další experiment. Tým pak porovnal výsledky po pandemii s modelem, který předpovídal typický vývoj mozku v dospívání.

Zestárly o čtyři roky

Snímky pořízené v roce 2021 ukázaly, že u obou pohlaví došlo v těžkém období k rychlému ztenčování mozkové kůry a tím i předčasnému stárnutí mozku. U děvčat ale byly změny výraznější, mozek jim zestárl o 4,2 roku, u chlapců zase o 1,4 roku.

„Je to ohromující rozdíl. Dívka, jež přišla v jedenácti a ve čtrnácti se do laboratoře vrátila, má nyní mozek, který vypadá jako mozek osmnáctileté dívky,“ divila se podle listu The New York Post jedna z autorek studie a ředitelka Institutu pro vědy o učení a mozku na Washingtonské univerzitě Patricia K. Kuhlová.

| Video: Youtube

Vědci doplňují, že u dívek se změny projevily v celém mozku, ve všech lalocích a v obou hemisférách. Zrychleně se mozková kůra začala ztenčovat ve 30 oblastech, u chlapců se jednalo jen u jednu. Nejvýraznější změny vědci u dívek zaznamenali v části, jež pomáhá rozpoznávat obličeje a výrazy tváře, poté v té zaměřené na zpracovávání emocí a nakonec v oblasti rozhodující pro porozumění jazyku. U chlapců se zase jednalo hlavně o části spojené se zpracováváním zrakových informací.

Dívkám uškodila sociální izolace

Důvodem posunu u děvčat je proto podle výzkumníků sociální deprivace během pandemie. Dospívající dívky zasáhla více, protože mají větší potřebu sociálních interakcí. Probírání problémů s blízkými jim dělá dobře a snáze se tak zbavují stresu. „Dívky si donekonečna povídají a sdílejí své emoce. Jsou mnohem více než chlapci závislé na ostatních a ovlivňuje to jejich pohodu a zdravý nervový, fyzický a emocionální vývoj,“ řekla podle deníku The Guardian Kuhlová.

Odborníci si nyní nejsou jistí, zda jsou změny trvalé, nebo se po obnovení sociálních interakcí vrátí stárnutí mozků dospívajících k normálnímu tempu. „Je důležité si uvědomit, že i když je pandemie z velké části za námi, účinky stresu z těžkého období koronaviru u dětí a dospívajících stále přetrvávají,“ řekl psycholog Stanfordské univerzity Ian Gotlib. Dodal, že podporovat mladé dospívající a mluvit s nimi je teď důležitější než kdy předtím.

Současná studie není jediná, která zkoumala dopady pandemie na děti. V roce 2021 se například zjistilo, že se české děti v době pandemie onemocnění covid-19 výrazně zhoršily ve sportu. Třetina dětí se během covidu nevrátila do svých kroužků a do klubů. Zhoršila se u nich vytrvalost, rychlost a koordinační projevy.

Koronavirová pandemie dopadla i na psychiku dětí. V časech omezení se rozmohla internetová šikana a kyberstalking, kvůli kterým se mnoho dětí potýkalo s psychickými potížemi a myšlenkami na sebevraždu.