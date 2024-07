Souostroví Lofoty na severozápadě Norska nabízí cestovatelům k vidění vzácný přírodní úkaz ve skalách. Prohlubeň s průměrem o velikosti zhruba 1,5 metru má na dně balvan, kvůli čemuž vypadá jako oko se zornicí mytologického stvoření.

„Dračí oko se pravděpodobně vytvořilo pod obřím fennoskandinávským ledovcem během poslední doby ledové,“ přiblížila pro Live Science výsledky studie geoložka Francis Chantel Nixonová z Norské univerzity vědy a techniky. Dodala, že útvar mohl vzniknout asi před šestnácti tisíci lety.

Nixonová sdělila, že specificky vytvořený typ ledovcového reliéfu odborně nazývají výmol. „Vznikají v důsledku tání vody plné usazenin schopných se obrušovat. Jedná se o horniny všech tvarů a velikostí, od jemného písku po obří kameny,“ vysvětlila.

Dračí oko je unikátním přírodním jevem měnícím barvy na základě různých faktorů:

Podle expertů vysokotlaké proudy vody z tajícího ledu mohou vytvarovat horninové podloží pod ledem do hladkostěnných prohlubní, které jsou pak rovné, zakřivené, nebo kruhové. Dosahují šířky a hloubky řádově několika centimetrů až metrů. U výmolů, jako je Dračí oko, vědci předpokládají, že je vytvořily obzvlášť turbulentní proudy soustřeďující broušení (abrazi) a erozi do kruhových vzorů. „Když voda nakonec zpomalí, nebo zmizí, některé sedimenty se usadí uvnitř výmolu, což by vysvětlovalo, jak na dně vznikl balvan,“ řekla Nixonová.

Oko mění vzhled

Ústup fenoskandinávského ledovce obnažil skalní podloží a jeho výmoly, které tvoří rula, též gneis. Jedná se o metamorfované horniny změněné tlakem, teplem nebo chemickými látkami v zemské kůře s barevnými pruhy minerálů. Tím Dračí oko disponuje jedinečným vzezřením.

Zajímavostí je, že útvar mění vzhled v závislosti na denní době i přílivu a odlivu. Moře vlnami omývá skály, čímž v dutině epizodicky ukládá a odstraňuje písek, takže balvan někdy leží na holém skalním podloží.

Barvu uvnitř oka ovlivňují i řasy. Ty také vypadají různě v závislosti na ročním období a světle.

Dávný ohromný ledovec

Fennoskandinávský ledový příkrov byl podle Live Science obrovský ledovec, který pokrýval Skandinávii, ale i některé části severní Evropy a severozápadního Ruska během posledního glaciálního maxima před přibližně dvaceti tisíci lety. Zalednění právě umožnilo vznik nejrůznějších geologických útvarů v oblasti.

Záběry Dračího oka a okolí:

| Video: Youtube

Geologické objevy

Po celém světě vědci zaznamenávají různé geologické objevy. U Mexika nalezli nejhlubší podmořskou jámu i s tunely, které mohl vytvarovat dopad asteroidu, jenž vyhubil dinosaury. Experti také nahlédli do nitra ledovce.

Pod povrchem České republiky nedávno zaregistrovali hromadění magmatu, ze kterého může jednou vzniknout sopka. Stejně tak zjistili, že sopečná aktivita na Islandu byla příčinou podzemních změn v oblasti. Dále experti odhalili, že u Kanady puká dno Tichého oceánu.