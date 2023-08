Pověstná ploutev na hladině při útoku je mýtus. Žraloci totiž útočí z hlubin. Tato fascinující zvířata člověka nepřestávají překvapovat. Deník přináší pět zajímavostí, které o nich většina lidí nezná.

Na člověka zaútočí zcela nevyprovokovaně, pokud bude mít příležitost. „Pro žraloky jsme kořist jako cokoli jiného v mořském světě, dokonce kořist poměrně snadno ulovitelná,“ přiblížil pro Deník hydrobiolog Martin Čech z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Ichtyologové jich znají přes 500 druhů, a ne všichni se živí jako dravci. „Liší se od sebe i velikostí. Někteří jsou velcí jako dlaň a někteří dosahují velikosti malého autobusu,“ popsal mořský biolog Michael Heithaus z Floridské mezinárodní univerzity.

Jak jsou staří a čím jsou kuriózní? Deník přináší souhrn nejzajímavějších informací o těchto obratlovcích.

Druhy žraloků:

Starobylé paryby

Dle nalezených fosilií se žraloci objevili již před 450 miliony let. Ovšem žraloci v podobě, kterou známe dnes, se objevili několik milionů let před dinosaury asi před 250 miliony let. Dokázali přitom přežít pět hromadných vymírání, z nichž nejhorší vyhubilo 96 procent celkového podmořského života.

Narodil se v době bitvy na Bílé hoře

Tým vědců převážně z dánských univerzit v roce 2016 na základě bádání zjistil, že žraloci grónští se dožívají několik staletí. O rok později se dozvěděli, že ten nejstarší má zřejmě přes půl tisíciletí.

Průměrně starý žralok grónský se asi rodil v době Rakousko-Uherska. Nejstarší nejspíš žili už v době, kdy seděl na trůnu císař Rudolf II. Dospělosti dosahují až ve 150 letech života.

Badatelům se na to podařilo přijít díky radiokarbonové metodě datování. Ta funguje na principu analýzy izotopu uhlíku, který se v průběhu času rozpadá.

Polévka ze žraločích ploutví

Lidé jsou žraloky větší nebezpečí než oni pro ně. Každý rok totiž rybáři vyloví více než 70 milionů žraloků. V Asii používají jejich ploutve pro přípravu polévky. Tato čínská specialita má podle tamních obyvatel schopnost zlepšení sexuálního života, zvýšit životní energii nebo snížit riziko srdeční nemoci.

Opak je pravdou. Podle ochranářské organizace WildAid můžou ploutve při větší konzumaci způsobit u mužů neplodnost kvůli vysokému obsahu rtuti a jiných těžkých kovů. V luxusních restauracích, kde polévku prodávají, přitom žádají okolo 50 dolarů. Na přípravu potřebují něco přes 200 gramů ploutví.

Žraločí březost

Někteří žraloci jsou živorodí, nebo vejcoživorodí. U většiny druhů těchto paryb trvá březost mezi 11 až 12 měsíci. Některé druhy, jako žralok řasnatý nebo veliký, mohou mít potomka v břiše až 3 roky.

Vyrovnávání tlaku s okolím

Díky moči se žraloci zvládnou vyrovnávat se slaností okolní vody. Pokud se dostanou do slanějšího prostředí, jsou schopni regulovat fungování ledvin a vylučovat či zadržovat moč v závislosti na okolním prostředí. To je důležité pro to, aby jim optimálně pracovalo srdce, které udržuje krevní tlak a oni tak nebyly ovlivněni změnami tlaku kolem nich.