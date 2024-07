Moudrá tvář mocného panovníka, který se proslavil vítězstvími v bitvách i revolučními stavbami. Díky práci brazilského 3D designéra Cícero Moraese je možné nově spatřit podobu egyptského faraona 19. dynastie Ramesse II. Velikého (uvádí se i tvar Ramses II.), jenž vládl v třináctém století před naším letopočtem.

Odborníci pro rekonstrukci tváře panovníka použili tři tisíce let starou mumifikovanou lebku. Vytvořili tak model zobrazující vzhled faraona v době jeho smrti, tedy když mu bylo přibližně devadesát let. „Ramesse II. jsme si vybrali kvůli jeho historickému významu a také proto, že máme k dispozici údaje pro aproximaci. Použil jsem data z více než sto let pokračující analýzy lebky faraona, získaná ať už přímo z mumie, rentgenografie nebo počítačové tomografie,“ vyjádřil se Moraes pro Deník.

Pomohly dávné civilizace i moderní lidé

Při tvorbě rekonstrukce tváře vyzkoušel tým expertů hned několik metod, včetně anatomické deformace spočívající v upravení obličeje a lebky virtuálního dárce podle faraonových proporcí. Kromě toho použili data o DNA staroegyptských populací, i údaje od moderních Egypťanů, aby správně odhadli tloušťku faraonovy kůže na různých místech lebky.

close info Zdroj: Se svolením Cícero Moraese, OrtogOnLineMag, CC BY-SA 4.0 zoom_in Podobizna egyptského faraona Ramesse II. bez oblečení.

Vědci se snažili, aby byla rekonstrukce tváře co nejpřesnější, a tak vytvořenou podobiznu porovnali s existujícími sochami panovníka. „Sošky naznačovaly dobrou kompatibilitu s tvarem nosu i obličeje. Obecně jsou však rty a brada na sochách výraznější a čelo jemnější, což je dělá spíše nespolehlivé,“ objasnil Moraes.

Kritika na sítích

Brazilský odborník mimo jiné připustil, že očekává kritiku ohledně barvy pleti panovníka. „O každé tváři rekonstruované egyptské mumie se vždy vedou velké debaty. Většina zájemců o tuto problematiku výsledek oceňuje, ale občas si některé skupiny stěžují na barvu pleti, považují ji za příliš světlou nebo příliš tmavou. Stačí se podívat na komentáře na sociálních sítích. I když si někdy přečtu urážky, tak se vždycky snažím laikům fundovaně vysvětlit, jak se věci mají,“ sdělil Moraes.

Ramesse II. byl největším egyptským vládcem všech dob:

| Video: Youtube

V rekonstrukci se nakonec se svým týmem rozhodl napodobit barevnou paletu používanou v uměleckých dílech ze starého Egypta. Kromě toho jako vždycky vytvořil dvě verze podobizny faraona, jednu se zavřenýma očima v odstínech šedi.

Expert rovněž uvedl, že faraon v požehnaném věku trpěl mnoha zdravotními neduhy, včetně přirozeného opotřebení kostí. Měl také vážné problémy se zuby, včetně abscesu v ústech, který mu způsoboval velké bolesti. Vědci v nejnovější studii podle portálu The Sun odhalili, že měl Ramesse II. slabé svaly a výrazné žíly na čele.

Od egyptských faraonů po české panovníky

Moraes už má za sebou četné rekonstrukce vzhledu jiných egyptských panovníků. Představením tváře Ramesse II. jeho práce zdaleka nekončí. „Již jsme pracovali na panovnících, jako byli Sekenenre Tao, Tutanchamon, Achnaton a Amenhotep III. Chceme vytvořit i podobizny dalších historických postav, a to nejen ze starověkého Egypta, ale i z jiných částí světa. Pokud vše půjde dobře, výsledky brzy zveřejníme,“ sdělil Moraes Deníku.

Odborník v minulosti zrekonstruoval také tváře známých osobností české historie, včetně královny Judity Durynské, svaté Ludmily či Zdislavy z Lemberka. Ukázal ale světu i obličeje nejstaršího představitele Homo Sapiens či neandrtálce.

Mocný vládce

Ramesse II. je experty považován za jednoho z nejmocnějších egyptských faraonů. Nastoupil na trůn v roce 1279 před Kristem ve věku pouhých 25 let a vládl zhruba 66 let. Je známý jako jeden z největších stavitelů, za jeho vlády vznikly například dva starodávné chrámy Abú Simbel vytesané do skalního masivu na jihu Egypta.

Stavbou chtěl tehdejším obyvatelům ukázat svou moc a posílit staroegyptské náboženství. Sám si nechal stavět obrovské sochy, horní část jedné z nich našli egyptští a američtí archeologové tento rok v březnu. Panovník měl ale za sebou i řadu kontroverzí, včetně toho, že měl více než dvě stě manželek, se kterými zplodil více než stovku dětí.