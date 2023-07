Zvrátit stárnutí pomocí pilulky? Vědci přišli na to, jak namíchat elixír mládí

Zdá se, že vědci přišli na průlomový způsob, jak zvrátit stárnutí. Nová studie představila první chemickou metodu přeprogramování buněk do mladšího stavu. V budoucnosti by tak mohla existovat pilulka z chemického koktejlu, která by měla omlazující účinky na celý organismus.

Vědci možná přišli na způsob, jak zvrátit stárnutí. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock