Rokenrolová legenda Elvis Presley virtuálně ožije. Pořadatelé s pomocí umělé inteligence a dalších moderních technologií chystají velkolepé koncertní vystoupení.

Elvis Presley. | Foto: ČTK

Společnost Layered Reality dle svého prohlášení chystá dechberoucí koncertní zážitek s Elvisem Presleym. Oživení Krále rokenrolu umožní moderní technologie v show s názvem Elvis Evolution. Součástí koncertu má být zpěvákova digitální podoba v životní velikosti, pořadatelé využijí i umělou inteligenci, holografickou projekci vytvořenou z tisíců jeho osobních fotografií a domácích videozáznamů, rozšířenou realitu a multismyslové efekty.

Elvis Presley letos ožije s pomocí moderních technologií:

Zdroj: Youtube

„Show bude poctou hudební legendě, a umožní lidem vstoupit do Elvisova světa a projít se v jeho botách,“ řekl podle BBC zakladatel a generální ředitel pořadatelské společnosti Andrew McGuinness.

Dodal, že tento zážitek nabídne lidem hlubší vhled do života hudební hvězdy. „Fanoušky přenese zpět v průběhu desetiletí a umožní jim zažít jeho raketový vzestup ke slávě, i kult osobnosti, který kolem sebe v 50. a 60. letech minulého století vytvořil,“ uvedl McGuiness.

Umělá inteligence dnes dokáže mnohé:

Koncertní turné začne v listopadu v britském Londýně, a poté se přesune do amerického Las Vegas, německého Berlína a japonského Tokia. Na jeho tvorbě se podílelo tisíc umělců pracujících s vizuálními efekty a animace avatarů si vyžádala miliardu výpočetních hodin. Show dle informací BBC týdně vydělá odhadem dva miliony liber, v přepočtu zhruba 57 milionů korun.

Další slavné virtuální koncerty

Elvis Evolution dle BBC navazuje na úspěch virtuálního koncertu ABBA Voyage s avatary švédské popové hudební skupiny, který se uskutečnil v květnu 2022. I tuto show doplnily dobové záběry například z účasti kapely v Eurovizi z roku 1974.

Švédská kapela ABBA zaznamenala úspěch svým virtuálním koncertem:

Zdroj: Youtube

Virtuální podobu dostala i americká glam rocková skupina Kiss. Ta je představila na koncerte v prosinci loňského roku. Svůj poslední koncert na rozloučenou v New Yorku zakončila létajícími avatary, kteří spustili hit God Gave Rock'n'Roll to You. Baskytarista a zpěvák Gene Simmons pak podle magazínu The Verge prohlásil, že díky avatarům může být kapela navždy mladá a ikonická.

Digitálního oživení se v minulosti dočkal taky americký raper 2Pac. V roce 2012 se na pódiu festivalu Coachella objevil jeho hologram po boku Snoop Dogga a Dr. Dre při slavných hip-hopových písních Hail Mary a 2 of Amerikaz Most Wanted. Fanoušky tehdy ohromila realistická kvalita virtuální podoby.