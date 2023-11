České počasí v roce 2022? Přineslo i polární záři, tornáda či velké kroupy

Letos je ta zima nějaká extrémně dlouhá a jaro ne a ne přijít. To je takové horko, jiné roky takhle nesnesitelně nebývá. Nějak málo prší, to sucho je rok od roku horší. Vždyť vůbec nesněží, dnešní děti už ani neví, co to je sáňkování… Podobné věty slýcháváme každoročně. Přestože je nepopiratelným faktem, že se světové klima mění, a spolu s tím i to, jak vypadá počasí v České republice, z dlouhodobého hlediska zase tak extrémní výkyvy nezažíváme.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V roce 2022 jsme si užili více slunečních dní než je je obvyklé. Průměrná doba trvání slunečního svitu totiž dosáhla na území České republiky celkem 1846,6 hodin, což odpovídá 109 procentům ročního normálu | Foto: Deník/Michal Bílek