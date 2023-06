Člověk usíná a najednou má pocit, že u něj někdo stojí, jakmile se ale probudí, zjistí, že tam ve skutečnosti nikdo není. Lidé v nouzi naopak vidí fiktivní osobu, která jim pomáhá přežít. Tento děsivý jev fascinuje psychology, kteří se dosud snaží zjistit jeho podstatu. Zatím ale existují jen teorie.

Člověk usíná a najednou má pocit, že u něj někdo stojí, jakmile se ale probudí, zjistí, že tam ve skutečnosti nikdo není. Lidé v nouzi naopak vidí fiktivní osobu, která jim pomáhá přežít. Tento děsivý jev fascinuje psychology | Foto: Shutterstock

Badatelé a dobrodruzi často popisovali, jak v extrémních situacích a téměř na pokraji svých sil viděli osobu, která jim pomohla se dostat do bezpečí. O podobném zážitku nedávno promluvil dobrodruh Luke Robertson v pořadu rozhlasové stanice BBC, který se vydal na lyžích napříč Antarktidou. „Viděl jsem fiktivní postavu, která mě při vyčerpání popoháněla dál. Slyšel jsem za sebou někoho křičet, ale nebyl tam. A když hrozilo, že v mrazu usnu, povzbudil mě ženský hlas,“ popsal skoro až děsivý zážitek Robertson.

Vědci našli způsob, jak odhalit Parkinsona. Zrádnou nemoc prozradí řeč i obličej

Tomuto jevu se obecně říká faktor třetího člověka, psychologové jej ale nazývají pociťovanou přítomností. Docent psychologie Ben Alderson-Day z Durhamské univerzity ve Velké Británii zjistil, že tyto stavy se neomezují pouze na lidi ve vyhrocených životních situacích, ale zažívají je také jedinci, kteří trpí psychózou, spánkovou paralýzou, Parkinsonovou chorobou, nebo ztratili blízké osoby.

Mohou je mít i zdraví lidé těsně před usnutím, nebo probuzením.

Nevysvětlitelný jev

Podle odborníků je těžké přesně určit, kam pocit zapadá. Žádný z pěti lidských smyslů osobu doopravdy nevnímá, takže se nejedná o halucinaci. Specialisté také vyloučili, že by byla bludem, nebo představou. „Na halucinaci je to příliš prázdné, ale naopak příliš hmatatelné, aby to byl blud,“ prohlásil o jevu Alderson-Day.

Lidé, kteří zmíněný prožitek prodělali, ho popisují jako vnímaný nějakým šestým smyslem, přičemž se v danou chvíli zdá být velmi reálný. Ve skutečnosti ale na daném místě nikdo není.

Zdroj: Youtube

Při hledání vysvětlení se Alderson-Day rozhodl zaměřit na kombinaci fyzična a psychologie. Podle něj se u dobrodruhů může jednat o nedostatek kyslíku v mozku, což vyvolává halucinace, v kombinaci s pudem sebezáchovy, což možná mysli pomáhá nějakým způsobem vyvolávat přítomnost objektů či osob, které jim pomohou v boji o přežití.

V pořadu BBC to podobně vysvětloval i Robertson. „Mozek vytvářel to, co jsem nejvíc potřeboval, abych překonal náročnou cestu,“ řekl.

Vojenská metoda na rychlé usnutí? Slibuje mimořádné výsledky a funguje i v sedě

Dosavadní výzkum vedl Aldersona-Daye k hypotéze, že příčinou je, když se člověk dostane takzvaně za hranice svých možností. Důsledkem toho mohou informace, které lidé mají ze smyslů, vést ke zvláštnímu pocitu, že je někdo s nimi, i když ho nevidí, nedotýkají se ho ani neslyší. Existuje však i druhá teorie, podle níž mozek jen potřebuje dát smysl aspektům, které zcela nechápe, podobně jako tomu je v případech, kdy lidé vidí tváře v mracích.

Někteří lidé jsou náchylnější

Specialisté dále zjistili, že přítomnost neviditelné osoby hlásí častěji ženy než muži, a také mladší lidé. Zvláštně náchylní jsou pak jedinci trpící Parkinsonovou chorobou.

Také se ukázalo, že lidé tento jev vnímají různě, což závisí na osobních pocitech a přesvědčeních. Mohou si ho vyložit jako anděla strážného, ducha, nevítaného návštěvníka a podobně. Podle Aldersona-Daye je však nutný další výzkum, aby lidé tento jev skutečně pochopili.