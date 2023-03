Strach z klaunů se vyskytuje u dětí i dospělých napříč různými kulturami. Důvod byl však doteď neznámý. Nyní vědci v úplně první studii o hledání příčin strachu z šašků objasnili, že za tuto fobii může hlavně jejich make-up a nepředvídatelné chování.

Cosplayer oblečený do kostýmu klauna Pennywise z hororu To | Foto: Shutterstock/Stasia04

Přehnaný make-up s výraznými červenými ústy, bambule místo nosu, barevná paruka a extravagantní oblečení. Na první pohled jsou klauni hlavně zdrojem zábavy pro návštěvníky v cirkusech. Zároveň ale režiséři tuto postavu rádi obsazují do hororových filmů a bojí se jich nejenom děti, ale i dospělí. Vědci z britské University of South Wales v nové studii odkryli nejčastější důvody, které se za strachem skrývají.

Pokud se bojíte klaunů, do naší galerie se nedívejte.

Výzkumu se účastnilo téměř tisíc dospělých ve věku od 18 do 77 let z 64 zemí. Vědci ve studii zveřejněné v časopise Frontiers in Psychology uvedli, že více než polovina účastníků má nějakou formu coulrofobie, neboli chorobného strachu z klaunů. Přibližně pět procent lidí řeklo, že se šašků „extrémně bojí“.

Deník The Conversation doplňuje, že toto číslo je vyšší než u ostatních fobií, například ze zvířat, kterých se extrémně bojí 3,8 procenta lidí, nebo z výšky, ze které má extrémní strach 2,8 procenta lidí. Odborníci rovněž přišli na to, že se ženy pomalovaných bavičů bojí více než muži, což odpovídá předchozím výzkumům o jiných fobiích, jako je třeba strach z pavouků.

Pocit ohrožení a nejistoty

Důvodů úporného strachu z šašků bylo hned několik. Respondentům vadily hlavně přehnané rysy obličeje, jež vyvolávaly pocit ohrožení, a make-up, který zakrýval emoce, což zase vytvářelo nejistotu. Fobie z klaunů pramení podle expertů hlavně z toho, že lidé nejsou schopni rozpoznat skryté emocionální signály. Nemůžou si tedy být jisti, že je šašek naštvaný, protože nevidí jeho svraštělé čelo.

Klaun zabiják měl doma malý hřbitov. Ve sklepě ukrýval 29 svých obětí

Lidé také neměli rádi, že se klauni často chovají nepředvídatelně. Nepříjemné je i to, že klauni často kvůli silnému make-upu nevypadají jako lidé. Podobný efekt se vyskytuje už u panenek anebo figurín. Příliš tomu ani nepomáhá barva make-upu, která připomíná smrt anebo infekci. „Kombinace těchto faktorů může šaškovi dodat vzhled deformace, na kterou lidé přirozeně reagují odporem a strachem,“ citoval deník The Independent autory studie.

Důvodem, proč se klaunů lidé tak bojí, bylo i to, že jsou často zobrazováni jako strašidelné postavy v populární kultuře, například ve filmech To na motivy knihy populárního spisovatele Stephena Kinga. Důvodem specifického strachu ale byly i nepříjemné zážitky s klauny nebo strach z těchto umělců u rodinných příslušníků.

Deset nejděsivějších klaunů ve filmech:

I přes zajímavé výsledky studie autoři upozornili, že je na toto téma nutný další výzkum. Lidé by například mohli hodnotit různé líčení a barvy vlasů, a poskytnout tak více informací o dosud ne dobře prozkoumané fobii. Další výzkum by měl také zvážit zkoumání faktorů, které by byly souběžné s dalšími duševními poruchami. Vědci by se taky měli zajímat o to, zda pocity strachu vyvolává pouze make-up charakteristický pro klauny nebo se lidé bojí také někoho, kdo je pomalovaný jako zvíře.

McDonald a sériový vrah

Ty nejznámější (a často také nejděsivější) klauny zná opravdu každý. Ronald McDonald, tvář známé franšízy rychlého občerstvení, možná není tak oblíbený, jako je zapamatovatelný. Kdo by také neznal populární americký animovaný seriál Simpsonovi, kde figuruje klaun Krusty známý pro svůj chraplavý hlas, nevhodný humor a praštěný smích.

Děsivý případ ožívá. Po 40 letech se podařilo zjistit další oběť klauna zabijáka

Ve filmu se klaun dostal do povědomí lidí v již zmiňovaném hororu To, kde démonický Pennywise lovil děti a živil se jejich strachy. V poměrně děsivé podobě mohli lidé na upraveného šaška narazit i ve filmu Joker, kde jeho manickou podobu ztvárnil Joaquin Phoenix. Strach budili i Jokeři v podání Jacka Nicholsona či Heatha Ledgera ve filmech o Batmanovi.

Nejděsivějším, protože zcela reálným, klaunem je pak bezesporu americký sériový vrah John Wayne Gacy, který jako bavič vystupoval na charitativních akcích v roce 1975. Mezi lety 1972 a 1978 znásilnil a zabil 33 mladých chlapců, za což byl v roce 1994 popraven smrtící injekcí.