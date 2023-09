The Last of Us v reálu? Smrtící houba poprvé nakazila člověka, v krku měl vlákna

Apokalyptické drama The Last of Us zvýšilo povědomí o potenciálním nebezpečí nákazy člověka houbovou infekcí. Přestože realita není ani zdaleka taková jako v seriálu či videohře, vědci stále nacházejí nové houby, které dokážou napadnout lidský organismus. Ilustruje to případ 61letého mykologa z Indie, kterého jako prvního na světě nakazila rostlinám nebezpečná houba pevník nachový. Roste i v Česku.