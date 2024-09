Zatímco vědci i lékaři aktuálně řeší problémy s rostoucími počty případů takzvaných superbakterií, které jsou odolné vůči lékům, včetně antibiotik, tým mezinárodních expertů z Manchesterské univerzity ve Velké Británii upozornil na světový nárůst plísňových infekcí rezistentních vůči antimykotikům.

Biologové ve studii publikované v odborném časopisu The Lancet uvedli, že mnohé iniciativy vynechávají plísňové nákazy z projektů zaměřených na boj s antimikrobiální rezistencí.

„Hrozba rezistentních plísňových patogenů zůstává stranou debaty,“ uvedl molekulární biolog Norman van Rhijn, který byl vedoucím výzkumu. Podle něj jsou parazitické houby stále nebezpečnější. Už nyní mají ročně na svědomí 6,5 milionu případů nákazy, přičemž si vyžádají 3,8 milionu životů po celém světě.

Nová studie uvádí nárůst počtu případů rezistence na antimykotika:

Proto odborníci mluví o takzvané tiché pandemii, která by mohla podobně jako v televizní a videoherní sérii The Last of Us představovat hrozbu, ačkoliv by plísně z lidí nevytvořily monstra.

Rychlý vývoj rezistence

Ve srovnání s bakteriemi nebo viry jsou houby složitější organismy, které se svou stavbou podobají živočichům. Proto je pro vědce obtížnější a nákladnější vyvinout lék, který by ničil patogeny, aniž by poškodil jiné důležité buňky v těle.

„K léčbě těžkých a invazivních houbových infekcí slouží pouze čtyři třídy systémových antimykotik,“ sdělil van Rhijn. Doplnil, že rezistence hub vůči nim je v současnosti spíš pravidlem než výjimkou.

V posledních desetiletích podle webu Science Alert vzniklo několik slibných antimykotik. Jenže vývoj patogenů proti léčivým látkám urychluje agrochemický průmysl.

„Než se léčivo po letech vývoje a klinických testů dostane na trh, vzniknou dřív fungicidy s podobným účinkem, což vede k urychlení přizpůsobení patogenů na určité látky,“ vysvětlil van Rhijn. Dodal, že ochrana potravin je rovněž důležitá, ale je nutné vyvážit potravinovou bezpečnost se schopností léčit rezistentní plísňové druhy.

V Indii objevili nový druh houbové nákazy u člověka:

| Video: Youtube

Vědci ve studii doporučili celosvětovou dohodu o omezení některých antimykotik na konkrétní účely a také společné předpisy, které by vyvážily potravinovou bezpečnost a zdraví. Pro koordinovaný přístup v boji proti mykózám má pomoc letošní zasedání OSN.

Nejnebezpečnější houby

Podle studie je jedním z nejnebezpečnějších patogenů Aspergillus fumigatus infikující dýchací systém. Jedná se o všudypřítomnou houbu, která se vyskytuje ve vzduchu, v půdě, prachu, stavebních materiálech, některých potravinách i ve vodě.

Dalším nebezpečným druhem je Candida způsobující kvasinkovou infekci. U lidí se vyskytuje ve střevech a ústech a normálně většině populace neškodí. Když se ale přemnoží, způsobuje ústní a genitální potíže.

Vyšší odolnost vůči lékům mají dle expertů i kvasinky Nakaseomyces glabratus, které mohou infikovat močové a pohlavní ústrojí nebo krev.

V posledních letech se také hojně šíří nově objevený druh Trichophyton indotineae způsobující zejména zdravotní potíže spojené s kůží, vlasy a nehty. Vědci ve výzkumu zveřejněném v americké Národní lékařské knihovně uvedli, že od roku 2022 pozorují rostoucí počty případů nákazy zejména v Indii a okolních státech. Může se však i vlivem měnících se klimatických podmínek rozšířit celosvětově.

Odborníci uvedli, že proti mykózám jsou lidé zpravidla přirozeně imunní. Ohroženými skupinami jsou však senioři a jedinci s oslabenou imunitou. U nich může nákaza skončit i smrtí.