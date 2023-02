Jsou čtyři a z fleku by mohli jít podnikat. Kamarádi z deváté třídy Základní školy Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou vymysleli a sestavili pomůcku pro handicapované kamarády. S projektem robotické ruky zvítězili v celokrajské soutěži Business Talent, jejich nápad by mohl jít i do výroby.

Zadání bylo jasné. Navrhnout, vyrobit a „prodat“ pomůcku, která pomůže handicapovaným. „Na nápad s robotickou ruku jsem přišel vlastně hned. Od nápadu k realizaci byl jen krůček,“ vysvětlil hlavní programátor projektu Dennis Heršálek.

Robot uklízeč i sumo zápas. Zlínská univerzita hostila celostátní soutěž robotů

Pak ale došlo na lámání chleba. Bylo potřeba vymyslet, jak bude vypadat konstrukce, jak na ni připevnit ovládací panel, jak osadit ovládací prvky. „Muselo to být co nejednoduší a lehce programovatelné. Nakonec jsme vymysleli dvě tlačítka, kterými se ruka zavírá a otevírá. Tak, jak jsme ji zkonstruovali, unese 60 deka. Takže třeba s hrnkem s čajem nebo kávou nemá problém,“ popsal Štěpán Svoboda.

Samotná výroba a montáž ruky jim trvala zhruba šest hodin. Jako své mentory měli dva lidi z řad spolku pro handicapované DePejSek. „To bylo důležité, radili nám, jak by měla ruka vypadat, aby byla opravdu použitelná v praxi,“ vysvětlil Ondřej Žabka, který v týmu zastával funkci manažera kvality výroby.

Pochopili život handicapovaných

Celý tým si při výrobě ruky uvědomil, co je pro handicapované důležité. „To byl vzácný moment, naši žáci pochopili, jak mají handicapovaní lidé jiný život,“ popsala učitelka praktických činností školy Jana Drbohlavová. „Nakonec tak nešlo o výsledný produkt, ale hlavně o pochopení toho, co handicapovaní opravdu využijí,“ doplnil Štěpán Svoboda.

Jejich nápad po inovacích možná dojde i do výroby, a to díky pomoci a návrhům spolku pro handicapované DePejSek. „Když se náš projekt osvědčí v praxi a spolu se spolkem ho vylepšíme, mohl by se i vyrábět. Složité to není,“ vysvětlil produktový manažer projektu Petr Ježek.

Čeští vědci vynalezli nanovlákenný sorbent. Pomůže i při ekologické havárii

Na finálové kolo soutěže Business Talent vyrazilo osm týmů ze škol celého Libereckého kraje do nové expozice MatematikUM v libereckém science centru iQLandia. Důležitou součástí projektu byla i prezentace porotě soutěže. A tu chlapci z jablonecké školy vychytali na výbornou. Vytvořili hned několik klipů dohledatelných na sociálních sítích, společně připravili také webové stránky svého projektu. I to jim pomohlo k vítězství v soutěži.

A odměny? Škola získala několik zajímavých technických pomůcek. Kromě diplomů a uznání třeba stavebnice na robotiku nebo malého robota, kterého si mohou sami programovat. Umí chodit, sedat si, dřepovat. Ale jen pokud ho to naučí. „Pořád to vychytáváme, některé pohyby dělá stále nekoordinovaně. Ale určitě ho naučíme spousty věcí,“ dodal Petr Ježek.

Roboruka

S konstrukcí převážně ze dřeva a Lego Mindstorms setu unese i 600 g. Má mozek v podobě EV3 kostky, do které vedou všechny kabely. Pro větší pohodlí je vespod umístěný slabý polštářek z pěny. Klepeta jsou pogumovaná tak, aby se s ní snadno ovládal jakýkoli displej. Pro lepší úchop jsou na čelistech umístěny gumové dílky, aby se držené objekty nesmekaly.

Business Talent

Soutěž Business Talent je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Vybráno bylo osm škol průřezově ze všech okresů Libereckého kraje. Každá škola měla vyhrazený jeden soutěžní den. Do iQLandie vyslala každá skupinu 24 žáků, kteří se rozdělili do čtyřčlenných skupin a soutěžili mezi sebou o postup do finálového kola. Vítězné týmy z každé školy měly ve finálovém kole za úkol vytvořit video, ve kterém svůj produkt představily a pokusily se s ním zaujmout odbornou porotu.