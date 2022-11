Bez krku, s pařátem místo prstů. Tak má vypadat člověk za 800 let

Nový model vytvořený odborníky poskytuje děsivý pohled na to, jak by mohli lidé vypadat ke konci tohoto tisíciletí. Modelka Mindy má na něm kvůli nadměrnému používání digitálních technologií shrbená záda, téměř žádný krk, dvojitá víčka a prsty, připomínající pařát. Informoval o tom portál The Science Times.

Užívání mobilních telefonů a notebooků bude mít vliv na budoucí vzhled lidí. | Foto: Shutterstock