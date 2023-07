Nekouřit, cvičit nebo zdravě spát jsou příklady vědeckých rad, jak si výrazně prodloužit život. Nová studie ale odhalila i další zdraví prospěšné změny, díky kterým se lidé mohou dožít vyššího věku.

Změna v životním stylu může zvýšit šanci na dlouhověkost. Důležité je i cvičení. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Osm zásadních změn životního stylu může prodloužit lidský život až o dvacet let. Naznačila to nová vědecká studie prezentovaná na setkání Nutrition 2023 v Bostonu pořádaném Americkou společností pro výživu. Odborníci také zjistili, že k dožití se vyššího věku pomohou i drobné změny. A to i v případě, že si jedinci zdravější návyky osvojí až ve středním věku.

„Čím dříve, tím lépe. Ale i když změnu provedete ve čtyřiceti nebo dokonce v šedesáti letech, je to stále prospěšné. Čtyřicetiletí muži a ženy, kteří tak učinili, se mohli dožít o 22 až 23 let déle než lidé, kteří na změnu nepřistoupili,“ uvedla dle listu The Guardian odbornice na zdravotní vědy Suan-Maj Nguyenová pracující na americkém ministerstvu pro záležitosti veteránů.

Výzkumníci vycházeli z údajů z dotazníků a lékařských záznamů 700 tisíc amerických veteránů ve věku od 40 do 99 let shromážděných v letech 2011 až 2019. Po analýze dat zjistili, že fyzická neaktivita, užívání opioidních léků a kouření byly nejsilněji spojeny s brzkým úmrtím. Riziko smrti bylo vyšší až o 45 procent. Oproti tomu stres, pití nadměrného množství alkoholu, nevhodný přístup k spánku a špatná strava zvýšily riziko o víc než 20 procent.

Vědecký tým dodal, že kombinace výše zmíněných faktorů může mít podstatný vliv na délku života, a to v pozitivním i negativním smyslu.

Výzkum je nutné brát s rezervou

Podle Sky News však někteří odborníci nepodílející se na studii tvrdí, že vzhledem k pozorovacímu charakteru výzkumu nelze prokázat příčinnou souvislost mezi zjištěnými faktory a rozdíly v délce života.

Odborník na kardiovaskulární a metabolické zdraví Naveed Sattar z Glasgowské univerzity pro The Guardian upozornil, že neproběhly žádné testy, a proto výsledky nelze považovat za směrodatné.

Ocenil však, že výzkum napovídá tomu, jak je pro člověka důležitý jeho životní styl. „Ukazuje to, že se nemůžeme spoléhat jen na medikamenty, ale vždy záleží na našem přístupu k zdraví,“ sdělil. Dodal, že osvojení si zdravějšího stylu může snížit náklady na léčbu chronických onemocnění a pomoci lidem žít příjemnější a produktivnější život.

Osm rad pro delší život

Výzkumníci seřadili změny v životním stylu přispívající k dlouhověkosti podle účinnosti.



1) Cvičit nebo být jinak fyzicky aktivní. Riziko brzké smrti se snižuje o 45 procent.

2) Neužívat opioidy. Riziko se snižuje o 38 procent.

3) Nekouřit. Riziko se snižuje o 29 procent.

4) Nevystavovat se stresu. Riziko se snižuje o 22 procent.

5) Jíst zdravě a pravidelně. Riziko se snižuje o 21 procent.

6) Nepít příliš mnoho alkoholu. Riziko se snižuje o 19 procent.

7) Dobře se vyspat. Riziko se snižuje o 18 procent.

8) Mít pozitivní sociální vztahy. Zvyšuje dlouhověkost o 5 procent.