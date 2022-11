Víte, jak byl například vynalezen takový suchý zip? První myšlenka na jeho sestavení vznikla v hlavě švýcarského inženýra, a to když pozoroval bodláky z lopuchů, které se velmi silně přilepily na srst jeho psa.

A co třeba nápad na robotické paže? Ten vzešel z pohybu a schopnosti uchopení sloních chobotů. Přední část japonských rychlovlaků zase byla přepracována tak, aby napodobovala zobák ledňáčků a snížila tak zvukový třesk, který vydávají při výjezdu z tunelů.

Existují různé typy napodobování, nejjednodušší je pak prostě okopírovat to, co už v přírodě existuje a funguje.

Budovy, ventilátory i lepicí páska

Dobrým příkladem jsou některé stavby, jak nastínil výzkum publikovaný v časopise Nature. Národní stadion v Pekingu je například inspirován ptačím hnízdem, Lotosový chrám v Indii má nepřekvapivě tvar lotosu a Palm Jumeirah v Dubaji má zase tvar palmy.

Pak jsou tu mimikry výhradně funkční, například lopatky bezhlučných ventilátorů jsou modelovány podle velrybích ploutví a lepicí páska si vzala inspiraci z lepkavých tlapek ještěrky.

Schopnost lidstva kopírovat přírodu je díky pokroku v nanotechnologiích stále dokonalejší. Mikroskop atomárních sil, vynalezený v osmdesátých letech minulého století, používá sondu s velmi ostrým hrotem tisíckrát menším, než je šířka vlasu a dokáže zblízka skenovat vzorky nejrůznějších materiálů. To umožnilo obrovský rozvoj napodobenin přírodních materiálů.

Vážka jako inspirace pro biorobota

Profesor výroby Saurav Goel z London South Bank University pracuje na konstrukci snadno rozložitelných materiálů, které mají sloužit jako udržitelné alternativy k těm, které se nerozkládají vůbec nebo velmi pomalu.

„Plasty, sklo, cement a slitiny jsou běžné technické materiály a jejich recyklace spotřebovává velké množství energie. Jejich přirozený rozklad trvá několik desetiletí. To je hlavní překážka na cestě k udržitelnosti,“ řekl pro The Guardian.

Jeho tým se mimo jiné snaží replikovat křídla vážek, která jsou přirozeně antibakteriální, pro použití v umělých částech lidského těla. Tyto komponenty by mohly být hygieničtější než současné materiály. Cílem vědců je vytvořit v příštích padesáti letech biorobota, který bude mít měkké tkáně podobné těm lidským. „Naše lidské tělo je pro nás dokonalý biologický stroj,“ vysvětlil Goel.

Pět dokonalých nápadů z přírody pro budoucnost

1. Vědce už dlouho ohromuje, jak dobře se mušle drží pod vodou na skalách. Nyní pracují na tom, jak napodobit jejich lepivé proteiny a vytvořit netoxické lepidlo, které okamžitě slepí materiály dohromady, a to i pod vodou. Mohlo by se používat k uzavírání ran po operacích.

2. Sledování toho, jak kachny plavou v řadě, poskytuje vodítko k energeticky účinnější přepravě zboží po celém světě. Když kachňátko najde to správné místo za svou matkou, dochází k něčemu, čemu se říká destruktivní vlnová interference. Místo aby odpor kachňátko držel zpátky, ve skutečnosti ho táhne dopředu, takže k plavání spotřebuje méně energie. Z toho těží i ostatní kachňata v řadě. Pokud by lodě cestovaly jako součást vodních vlaků, mohly by přepravovat více nákladu bez dodatečného paliva.

3. Kořeny rostlin jsou schopny selektivně nasávat vodu a specifické živiny potřebné pro růst. Vědci se je snaží napodobit, aby vytvořili lepší techniky čištění vody.

4. Kůže chameleona měnící barvu obsahuje malé krystalky, které odrážejí světlo různě podle toho, jak jsou velké nebo jak jsou uspořádány - pro změnu barvy jednoduše napnou nebo uvolní kůži. Vědci pracují na tom, jak okopírovat způsob, kterým upravují své barvy na základě prostředí, a vytvořit tak umělou chytrou kůži, která by mohla sloužit jako maskování nebo signalizace na velké vzdálenosti.

5. Rostliny vyrábějí potravu fotosyntézou, při níž nasávají oxid uhličitý z atmosféry. Vědci se již desítky let snaží tento proces napodobit jako způsob výroby energie a řešení klimatické krize. Výzkumníkům v Kalifornii se nyní podařilo přeměnit oxid uhličitý na etanol (který lze použít jako palivo) pomocí provizorního článku poháněného sluneční energií.