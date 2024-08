Klimatické extrémy 2023: Co vědci nepředpověděli

Polární vír měl přinést ladovskou zimu

Předpovídat počasí na delší dobu dopředu je i v době rozvinuté vědy a techniky velmi neoblíbená disciplína. Příroda si stále zachovává právo na moment překvapení. Tím spíše, že klima se postupně proměňuje a dotýká se to také počasí.

Polární vír neboli vortex je oblast nízkého tlaku v horních vrstvách atmosféry, která se vyskytuje kolem pólů. V zemské atmosféře jsou normálně dva polární víry, které se nacházejí v oblastech severního a jižního pólu.

Přesto vědci bedlivě sledují dění v atmosféře, protože i v dlouhodobém horizontumůže o dalším vývoji počasí leccos napovědět. V červnu tak zaznamenali náznaky, že polární vír by mohl být slabší než normálně, a to by znamenalo, že zima do Evropy přinese více sněhu a mrazu než v posledních letech.

„Pro vývoj počasí v Evropě je důležitý severní polární vír, který může ovlivnit vývoj počasí na severní polokouli, zejména během zimy v Severní Americe a Evropě,“ uvádí meteorologický portál Severe Weather Europe.

Jde o velkou cyklonální oblast, která pokrývá celý severní pól až po vrchol stratosféry.

„Silný polární vortex znamená silnou polární cirkulaci, která uzamkne chladný vzduch do polárního kruhu, což přináší mírnější zimní podmínky. Naopak slabý polární vír hůře zadržuje studený vzduch, který se tak může dostat z polárních oblastí nad starý kontinent i do mírných zeměpisných šířek a přináší k nám silné mrazy a často i sníh,“ vysvětluje známá čská meteoroložka Dagmar Honsová.

Na začátku srpna se však ukázalo, že severní polární vír zřejmě ovlivní jeho jižní bratr a některé prognózy se změní. Ačkoliv tedy existoval pěkný předběžný příslib romantické ladovské zimy s lyžováním, sáňkováním a protahovaním zavátých silnic, další vývoj událostí předpokládané množství sněhu a ledu trochu redukuje.

Výhledy na počasí v zimní sezoně napovídají, že sněhu a mrazu bude méně.

O zimě 2024/25 se možná rozhoduje na jižním pólu

I když je pro vývoj počasí v Evropě důležitý hlavně severní polární vír, tentokrát se o osudu zimního počasí rozhoduje nad jižním pólem, kde polární vír narušuje stratosférické oteplování.

„Stratosférické oteplování (SSW) je jako nemoc polárního víru. Můžete si to představit jako horečku, oslabení a narušení polárního víru,“ píše Severe Weather Europe.



Tato anomálie začíná ovlivňovat počasí v nižších úrovních atmosféry a i když je to pro laika jen těžko uvěřitelné, může hrát roli v nadcházející zimě na severní polokouli. „Atmosféra je globální, bez hranic, je plynulá a neustále se pohybuje,“ konstatují odborníci ze Severe Weather Europe.

Studie s názvem Mezihemisférická synchronizace mezi AO a AAO provedená v roce 2018 skupinou japonských autorů se přímo zaměřila na souvislost mezi tlakovými anomáliemi severní a jižní polokoule. Studie zjistila, že události v atmosféře na jedné polokouli mohou ovlivňovat druhou polokouli pravděpodobně prostřednictvím stratosféry a dynamiky polárních vírů.

„Hledali jsme důkazy o spojení mezi arktickou oscilací (AO) a antarktickou oscilací (AAO), dvěma široce oddělenými cirkumpolárními jevy. Pozorovací důkazy naznačují, že stratosférická meridionální cirkulace může být zodpovědná za synchronizaci AO-AAO,“ uvedli autoři studie.

V současné době je severní polokoule v letním režimu, takže nemá aktivní polární vír. Ale zonální větry se podle odborníků počátkem září stočí na západ, což naznačuje návrat polárního víru. V době, kdy se severní polární vír objeví, ten jižní ještě bude existovat.

„Obě polokoule budou mít aktivní polární vír s aktivním spojením. Tím se otevře potenciální okno spojení a zpětné vazby,“ píše Several Weather Europe.

Evropa zřejmě zažije další teplou zimu

Nynější anomálie nad jižním pólem by tak podle dat mohly v zimě přinést do Spojených států a Kanady chladnější počasí než je obvyklé. Naopak Evropa by oproti původní prognóze měla zaznamenat zimu s vyššími teplotami. Je tak možné, že i tuto zimu padnou v Česku teplotní rekordy. Jaké to podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu jsou?

Absolutní maximum maximální denní teploty v zimních měsících:

Leden: +18,8 °C, 29. 1. 2002, Ústí nad Labem, Mánesovy sady

Únor: +22,0 °C, 27. 2. 1994, Český Krumlov

Listopad: +24,0 °C, 1. 11. 1928, Klatovy

Prosinec: +19,8 °C, 5. 12. 1961, Fryčovice (Frýdek-Místek)

Absolutní minimum minimální denní teploty v zimních měsících:

Leden: -36,2 °C, 24. 1. 1942, Chlum u Třeboně

Únor: -42,2 °C, 11. 2. 1929, Litvínovice u Českých Budějovic

Listopad: -25,4 °C, 28. 11. 2010, Rokytská slať

Prosinec: -34,0 °C, 21. 12. 1927, Krásno nad Bečvou