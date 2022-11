I když měl Jan Mikolášek výjimečné léčitelské schopnosti, o nichž tvrdil, že jsou darem od Boha, protože nebyl lékař, ale znalec bylin, jeho životní příběh je dost komplikovaný.

Narodil se 7. dubna 1889 do početné zahradnické rodiny. Po vzoru otce se vyučil zahradníkem a jeho zájem o bylinky ho přivedl až k přírodnímu léčitelství. Odešel do Rakouska, studoval léčivé účinky bylin a jeho další osud v roce 1918 významně ovlivnilo setkání s léčitelkou Josefou Mühlbacherovou, která dokázala poznat z moči lidí jejich zdravotní problémy. Rozpoznala také Mikoláškův mimořádný talent a zasvětila ho do způsobu diagnózy z moči.

Jan Mikolášek znal byliny dobře a věděl, kterou s čím smíchat a na co účinkuje. Pokud ale pacientům sám nedokázal pomoci, doporučoval jim návštěvu lékařů.

Říkali mu "chcankař"

„Mikolášek i bez absolvování lékařské fakulty pomohl tisícům lidí. Zčásti na základě jejich víry v uzdravení, některým svými bylinkami. Říkali mu "chcankař", což byl v té době běžný termín, protože nemoci byl schopen diagnostikovat zkoumáním moči a pak nasadit nějakou léčbu, terapii, bylinky, masáže. Úspěch měl velký. Dnes, když přijdete do nemocnice na vyšetření, lékaři po vás chtějí lahvičku s močí taky," uvedl pro Deník historik Josef Ptáček.

Jan MikolášekZdroj: Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Mikolášek byl ženatý a nikdy neměl děti. Jak sám říkal, jeho manželství bylo jen formální. V Dobrušce se oženil s vdovou po tamním zahradníkovi, která hledala životního partnera a také někoho, kdo by jí pomohl obnovit zahradnictví, poškozené povodní. To se podařilo.

Manželství Mikoláškových ale nebylo šťastné a došlo k rozluce. „Snad za to mohly různé náhledy na svět a možná i homosexualita Jana Mikoláška, který se v roce 1936 z Dobrušky odstěhoval,“ připomněl historik Ptáček.

Vagon bylin měsíčně

Jak uvádí web sumava.cz, léčitel složil profesní zkoušku „úřední znalec bylin“ a na jeho vyšetření čekaly trpělivě davy lidí, ať už to bylo před jeho domem v Třebechovicích pod Orebem, v Hradečně u Kladna nebo Jenštejně u Prahy. Kilometrové fronty pacientů měly čekat na přijetí i několik dní.

Na rozlehlém jenštejnském pozemku měl vilu s bytem i ordinací, ve které léčil a také sklad s mísírnou bylinek. „Mikolášek poskytoval diagnostiku onemocnění zdarma, ale bylinky prodával, díky čemuž zbohatl. Koncem 40. let minulého století předepsal pacientům průměrně vagon bylin měsíčně. Peníze z prodeje bylin si nenechával jen pro sebe. Přispíval například Červenému kříži, díky čemuž mohly nemocné děti vycestovat na ozdravné pobyty,“ píše se na webu sumava.cz.

Léčil nacisty i komunisty

Během nacistické okupace musel léčitel projít zkouškami, během kterých před komisí analyzoval 29 lahviček s močí a aby uspěl, u všech správně uvést, jakou nemocí trpí ti, jimž moč patřila. Zvládl to a správně prý identifikoval i moč zemřelého člověka.

Po výměně totalit dál kromě lidí z různých společenských vrstev léčil i prominenty režimu. Ochrannou ruku před obviněním z kolaborantství nad ním až do své smrti držel Antonín Zápotocký, který měl z věznění v koncentračním táboře v noze sněť a Mikoláškovi byl vděčný za to, že mu ji zachránil před amputací.

Přišel o svobodu i majetek

Nový prezident Antonín Novotný ale v léčiteli viděl jen šarlatána, který na lidech vydělává peníze. Komunisté proto Mikoláška zatkli a v roce 1959 byl ve vykonstruovaném procesu obžalován z krácení daní, korupce, předražování bylin a nepovolené stavby. Zakázali mu činnost a byl odsouzen ke konfiskaci veškerého majetku a ke tříletému vězení. Po odvolání mu byly ještě další dva roky přidány.

Šedesátá a sedmdesátá léta pak prožil v chudobě u přátel. Zemřel v roce 1973 v nedožitých 84 letech v Jenštejně u Prahy, pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Životními osudy léčitele Jana Mikoláška je inspirován film Šarlatán polské režisérky Agnieszky Holland podle scénáře Marka Epsteina s Ivanem Trojanem a jeho synem Josefem v hlavní roli. Film byl uveden do kin v roce 2020 a do knižní podoby ho zpracoval publicista Josef Klíma.

Film Šarlatán byl oceněn pěti Českými lvy a probojoval se i do širší nominace na Oscara. Ivan a Josef Trojanové si za herecké role ve filmu Šarlatán odvezli z Berouna také cenu Trilobit 2020. Ivan Trojan ztvárnil léčitele a bylinkáře Jana Mikoláška, přičemž musel obsáhnout tři časová období. Proto první hraje jeho syn Josef. Jak pro ČTK Ivan Trojan uvedl, byl Mikolášek nejsložitější postava, jakou kdy ve filmu hrál.

Ivan Trojan ztvárnil Jana Mikoláška ve filmu Šarlatán.Zdroj: Deník/Karel Pech

Prasynovec Jana Mikoláška Martin Šulc, který se věnuje genealogii, zapátral společně s manželkou Ivanou v archivech, vyzpovídal pamětníky a dostal se i k řadě velice zajímavých materiálů. Výsledkem je kniha s názvem Životní příběh Jana Mikoláška.