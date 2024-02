Znáte ten vtip, jak muž a žena žili šťastně dvacet let a pak se vzali? Podle průzkumu společnosti Gallup, na který odkazuje americký zpravodajský server CNN, však i v manželství mohou být lidé šťastní. Alespoň to dokazují získaná data.

Svatba, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nejen po internetu, ale i mezi lidmi koluje mnoho vtipů o manželství a ne všichni tuto instituci považují za šťastnou. Naleznou se však i tací, kteří na sňatek nedají dopustit. A podle vědců je právě tato skupina v životě šťastnější.

„Z dat plyne, že lidé vidí v manželství velkou výhodu,“ řekl CNN hlavní ekonom společnosti Gallup a zároveň autor průzkumu Jonathan Rothwell. Podle něj bylo v rozmezí let 2009 až 2023 dotázáno více než 2,5 milionu Američanů, jak by ohodnotili svůj současný život. A to na bodové škále od 1 do 10.

Aby byl člověk průzkumem považován za šťastného, musel svůj život ohodnotit od známky sedm a výš. Z dat pak vyplynulo, že vyšší úroveň štěstí vykázali ženatí lidé ve větší míře než jejich svobodní protějšci. A to v rozmezí od 12 do 24 procent.

Tyto rozdíly vědci přisuzují nejen věku respondentů, ale také vzdělání či rase. „Ale zdá se, že na manželství záleží víc než na těchto věcech, pokud jde o to, jak prožít svůj život co nejlépe,“ uvedl k průzkumu profesor sociologie z Univerzity ve Virginii Bradford Wilcox.

Rozdíl je v tom, jak si vybíráme partnery

„Možná má štěstí spojené s manželstvím něco společného s tím, co od něj lidé očekávají,“ poznamenal manželský a rodinný terapeut a dopisovatel CNN v otázkách vztahů Ian Kerner. Za desetiletí své praxe si všiml postupného posunu od „romantického manželství“ k takzvanému „sňatku v doprovodu“, což znamená, že lidé si stále víc vybírají protějšky, kteří jsou spíše nejlepšími přáteli než vášnivými partnery.

„Z tohoto pohledu je tak těžké říci, zda je manželství důvodem vyšší úrovně štěstí,“ uvedl Rothwell a doplnil, že muži si také manželství spojují s odměnou v podobě vyšších příjmů. „V literatuře se hodně diskutuje o tom, zda je to proto, že úspěšnější, okouzlující a inteligentní muži, kteří mají vlastnosti, které by je vedly k vyšším výdělkům na trhu práce, mají větší pravděpodobnost, že se ožení," osvětlil svoji teorii vědec.

Kvalita manželství se však může lišit v závislosti na individuálních okolnostech, společenských změnách a kulturním pohledu na manželství, dodal. „Například v komunitách, kde je manželství často praktickou nutností, data ukazují menší vliv na štěstí než v komunitách, kde se jednotlivci cítí schopnější vybrat si svůj status a partnera,“ řekl Rothwell.

Bostonská psycholožka Monica O'Neal si nemyslí, že když člověk bude vězet v nešťastném manželství, bude se v životě cítit celkově lépe. „Stále věřím, že ti, kteří mají nešťastná manželství, jsou pravděpodobně méně šťastní než ti, kteří jsou svobodní," řekla.