Zvířecí říše vědce nepřestává udivovat. Přišli na to, že keporkaci dokážou důmyslným způsobem pracovat se svým okolím. Shluky bublin, které vypouštějí, je třeba podle odborníků brát jako chytré nástroje, kterými maximalizují své šance na přežití.

Experti v nejnovější studii zkoumali keporkaky žijící u pobřeží jihovýchodní Aljašky. Použili drony, které z výšky zachytily, jak velryby vytvářejí své bublinové sítě. Kromě toho na živočichy připevnili kamery a neinvazivní senzory, aby přesně věděli, co dělají. Nakonec se jim podařilo zdokumentovat 83 podobných sítí, které mořští tvorové vytvořili.

Sedmkrát více potravy

Záznamy ukázaly, že keporkaci nevypouštějí jen tak ledajaké bubliny. Upravují je tak, aby v jednom krmném ponoru ulovili až sedmkrát více potravy, a to aniž by je to stálo nadbytečnou energii.

K lovu si tak vytvářejí speciální a chytrý nástroj, jenž jim umožňuje efektivní shromažďování kořisti. „Zjistili jsme, že osamělí keporkaci na jihovýchodě Aljašky vytvářejí složité bublinové sítě, aby ulovili kril. Vyfukují je do několika kruhů a aktivně kontrolují detaily jako je počet kruhů, velikost a hloubka sítě a rozestupy mezi bublinami,“ citoval portál Science Alert mořského biologa a autora studie Larse Bejdera z Havajské univerzity v Mánó. Trojrozměrnou podobu sítě dokážou mořští savci tímto způsobem optimalizovat k dokonalosti.

Biologové popsali, že se kytovci ponoří do velké hloubky, poté plavou v kruzích okolo hejna kořisti, a přitom vyfukují velké bubliny. Ty pomalu stoupají k hladině a tak tvoří pomyslnou válcovitou stěnu, ze které krunýřovky nedokážou uniknout. Keporkaci pak už jenom jednoduše otevřou tlamu a zespodu proplavou vytvořenou sítí až pod hladinu.

Keporkaci si vymysleli unikátní strategii lovu potravy:

| Video: Youtube

Zajímavostí je, že je toto chovaní podle expertů naučenou strategií, kterou loví jen někteří keporkaci. „Další také provádějí další způsoby krmení, jako je kooperativní lov v bublinkové síti nebo krmení na povrchu. Díky tomu budeme v budoucnu moct více zkoumat energetické prostředí a šikovnost této populace,“ vyjádřil se Bejder.

Inteligentní zvířata

Keporkaci se díky svým důmyslně vymyšleným bublinovým sítím řadí mezi další zvířata, která používají nástroje při lovu potravy. I tak mezi ostatními zvířaty svojí šikovností vynikají. „Mnoho zvířat používá nástroje, které jim pomáhají najít potravu, ale jen velmi málo z nich si je vytváří nebo upravuje samo," řekl podle listu The Independent Bejder.

Mezi zvířata, jež dokážou používat nástroje, patří vrány, papoušci, šimpanzi nebo orangutani. Ti jsou také schopní dělat komplexní ekonomická rozhodnutí a vybrat si a využívat nástroj, který se nejlépe hodí k určité situaci. Při experimentech si vybírali nástroje, které pasovaly do zařízení s jejich oblíbeným jídlem.

Nástroje ale dokážou používat i vydry, které o kameny rozbíjejí šnečí ulity, mušle, škeble a další pevné schránky mořských tvorů, které poté žerou.