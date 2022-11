Výzkumníci postupně vyvinuli metody, které zvyšují výnosy plodin i jejich odolnost. Jenže genetická modifikace organismů se stala velmi kontroverzním tématem a v Evropské unii je dodnes zakázána. Do organismu se totiž vnáší nový gen a tím by teoreticky mohlo dojít k nepředvídatelným genetickým změnám. O takto upravené produkty se již několik let vedou ostré spory. Jejich zastánci říkají, že zatím žádná studie přesvědčivě nedokázala jejich závadnost pro lidský organismus. Odpůrci povolení argumentují, že se geneticky modifikované potraviny používají příliš krátkou dobu na to, aby se dalo s jistotou tvrdit, že jsou takové zásahy nezávadné.