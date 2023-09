Co se stane, když lidské srdce přestane bít a člověk zemře, je otázka, na kterou se lidé snaží přijít od nepaměti. Je to ale také otázka, na kterou není jednoduché najít odpověď, neboť většinu lidí smrtka nepustí zpátky mezi živé. Vědci se ovšem nevzdali a nyní se jim díky měření elektrických signálů v mozcích umírajících lidí podařilo poodhalit další kus tohoto tajemství.

Mozek je ve chvíli smrti nebývale aktivní. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Mnoho lidí, kteří zažili klinickou smrt, popisuje, jak viděli světlo v tunelu, potkali Boha, viděli anděly a cítili klid a mír. Vědci tušili, že za těmito zážitky stojí mozková aktivita po smrti, ale nyní potvrdili, že nejde o sny ani o halucinace. Vědci z Newyorské univerzity zveřejnili výsledky výzkumu ve čtvrtek v časopise Resuscitation.

Tým měřil elektrickou aktivitu mozku u lidí, které lékaři resuscitovali. Celkem od května 2017 do března 2020 v 25 nemocnicích ve Spojených státech amerických, Velké Británii a Bulharsku oživovali 567 lidí.

Mrtví měli mozkovou aktivitu jako živí lidé při přemýšlení

Zatímco lékaři resuscitovali pacienta, výzkumníci připojili k jeho hlavě přístroje, které měřily kyslík a elektrickou aktivitu mozku. „Mnoho pacientů uvádí stejnou zkušenost. Jejich vědomí zesílilo a stalo se intenzivnějším. Jejich myšlení bylo bystřejší a jasnější, a to vše v době, kdy se je lékaři snažili oživit a oni si mysleli, že jsou mrtví,“ řekl hlavní autor studie Sam Parnia.

Aktivitu mozku výzkumníci měřili ve dvou až tříminutových intervalech, kdy přístroje nezaznamenávaly žádný tep. „Zajímavé ale bylo, že jsme viděli hroty aktivity dokonce až po hodině resuscitace. Viděli jsme vznik elektrické aktivity mozku, stejné jako mám já, když mluvím nebo se hluboce soustředím,“ vysvětlil Parnia stanici NBC News.

Z 567 lidí přežilo pouze 53, přičemž vědci mluvili s 28 z nich. Pouze 11 z nich ovšem uvedlo, že během resuscitace vnímali, napsala stanice CNN.

Světlo na konci tunelu a nekonečné štěstí

Šest pacientů pak tvrdilo, že zažili něco, co výzkumníci nazvali transcendentní vzpomínkou na smrt. „Mohli před sebou vidět celý svůj život, mohli se dostat na místo, které jim připadalo jako domov a podobně,“ prohlásil Parnia. Mnozí z nich popisovali celou jejich zkušenost jako morální hodnocení jejich života a toho, jak se chovali.

Tým vědců přišel s teorií, že mají lidé před smrtí přístup k plné kapacitě mozku. „Dostanou se ke všem svým myšlenkám a vzpomínkám, ke všemu, co se v mozku kdy uložilo. Nevíme, jaký to má evoluční přínos, ale zdá se, že to lidi připravuje na přechod ze života do smrti,“ sdělil Parnia serveru Scientific American.

Nejde o halucinace ani sny

Naměřené mozkové signály vědci porovnali se signály lidí, kteří měli halucinace či snili. Zjistili, že se liší. „Došli jsme k závěru, že zážitek smrti je skutečný. Tyto elektrické signály nevznikají jako trik umírajícího mozku,“ prohlásil Parnia. Dodal, že počet přeživších byl ale příliš malý a bude proto potřeba provést další výzkumy.