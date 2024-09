Klíšťata, která během letních měsíců hojně potrápila lidi i zvířata, přenášejí celou řadu nemocí, včetně lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy. V Číně ale vědci natrefili na jedince, kteří přenášeli nový, dosud neznámý orthonairovirus, jenž může způsobovat neurologické onemocnění.

Nový vir, který vědci nazvali Wetland virus (WELV), poprvé lékaři zaznamenali u člověka, který se v roce 2019 léčil v nemocnici v čínském městě Ťin-čou. U jednašedesátiletého pacienta se podle portálu Live Science pět dní po návštěvě parku v čínské autonomní oblastí Vnitřní Mongolsko objevila horečka, bolesti hlavy a zvracení. Lékařům poté sdělil, že ho při procházce kouslo klíště. Odborníci mu nasadili antibiotika, ta mu však na příznaky nezabrala. Bylo tedy jasné, že infekce nezpůsobily bakterie.

Analýza DNA a RNA v mužově krvi pak odhalila, že na něj klíště přeneslo dosud neznámý orthonairovirus, což je skupina virů, mezi které patří i ty přenášené klíšťaty. WELV však ještě nebyl u zvířat ani lidí pozorován.

Některá zvířata měla protilátky

Po takovém odhalení se tým odborníků vydal hledat infikovaná klíšťata do několika parků v severní Číně. Odborníci zjistili, že z 14 600 klíšťat byla dvě procenta infikovaná právě virem WELV. Objevili ho u pěti druhů, nejčastěji ho přitom přenášela klíšť lužní (latinsky Haemaphysalis concinna). Virus se ale objevil i u několika ovcí, koní, prasat a hlodavců žijících v severovýchodní Číně.

Zajímavostí je, že se genetický materiál viru neobjevil u psů či skotu, vědci však narazili na to, že některá zvířata v sobě měla protilátky, takže se v určité chvíli proti viru bránila. Protilátky si vytvořilo i dvanáct ze 640 vyšetřených lesníků.

Pacient upadl do kómatu

Odborníci z Pekingského institutu mikrobiologie a epidemiologie dále zjistili, že v nemocnicích leží celkem sedmnáct pacientů nakažených pouze virem WELV. Pociťovali běžné příznaky virózy, jako jsou horečka, závratě, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení či průjem. Někteří podle portálu Cidrap pozorovali taky skvrny na kůži nebo sliznicích, kterým se odborně říká petechie. „Souhrnně tyto údaje naznačují, že nově objevený ortonairovirus WELV je patogenní pro člověka a koluje mezi lidmi, klíšťaty a různými zvířaty v severovýchodní Číně,“ řekli vědci.

Lékaře překvapil zejména jeden pacient nakažený virem WELV, jenž upadl do kómatu. Udělali mu testy a nakonec zjistili, že měl v tekutině obklopující mozek a míchu vysokou koncentraci bílých krvinek. To ukazovalo na rozšiřující se infekci. Všichni pacienti se nakonec z nákazy do 15 dní uzdravili.

Vědci poté provedli ještě jeden experiment. Virus zkusili vstříknout laboratorním myším a sledovali, jak na něj zareagují. Výsledek je šokoval. U myší způsobil smrtelnou infekci a napadl několik orgánů včetně mozku.

Klíšťata ve velkém řádí i Česku. Tento rok byla nejvíce aktivní na Žatecku a Lounsku. Odborníci upozornili, že je nutné si na ně dávat pozor všude, kde je zeleň. Přitom podle expertů neexistuje oblast, kde se nevyskytují. Líbí se jim i v městských pracích, kde žije překvapivě více jedinců než v lesích.

Chránit se člověk může dostatečným postřikem repelentem či pravidelným braním vitamínu B. Při pohybu v blízkosti zeleně je také dobré mít plné boty s ponožkami. Po příchodu z přírody je pak důležité se prohlédnout a případné klíště co nejdříve odstranit. A to kývavými pohyby, bez tahání.