Badatelé varují před novým syndromem způsobeným kousnutím amerických klíšťat. Tito roztoči mohou u lidí vyvolat alergii na červené maso i některé léky. Pacienti mohou být i v ohrožení života, k nápravě stačí úprava životosprávy.

Dopřejí si hamburger, nebo steak, zapijí to dobrým nápojem a jdou domů. Uléhají příjemně unaveni a nic zvláštního je netrápí. Za čtyři nebo šest hodin se probouzejí, sotva popadají dech, všechno je svědí a ukrutně bolí břicho. Podobou zkušenost měly v posledním desetiletí stovky tisíc Američanů. Mnozí z nich netuší, že jsou alergičtí na molekulu cukru alfa-gel.

Na výrazný vzestup málo známé nemoci poukázala nová studie amerických Center pro zvládání a prevenci nemocí (CDC), informovala televize NBC. Syndrom může mít četné příznaky, včetně nevolnosti, svíravých bolestí břicha, průjmu. Často se objevuje svědění a kopřivka. Mohou nastat i potíže s dechem a v krajním případě anafylaktický šok.

„Jde o je reakci na cukr obsažený v červeném mase a mléčných výrobcích a vyvolává ho kousnutí amerického klíštěte,“ popsala CNN. Ve Spojených státech může jít o nyní desátou nejčastější potravinovou alergii, kterou podle odhadu CDC trpí až 450 tisíc lidí. Jde také o jednu z nejméně známých alergií.

Složité pátrání

Vědci na syndrom přišli při zkoumání příčin alergií na látku používanou pro léčení několika druhů rakoviny. V krvi pacientů našli protilátky právě na alfa-gal. Ta byla sice použitá při výrobě léku, ale pacienti měli specifickou alergickou reakci ještě před léčbou. „Říkali nám, že měli silnou reakci na hovězí, vepřové nebo skopové, ale ne po kuřecím, krocaním či po rybách,“ řekl NBC Thomas Platts-Mills z alergologického oddělení Virginské university.

Další výzkum pak badatele přivedl k spojení problému s kousnutím klíštěte, které se v oblasti hojně vyskytovalo.

Pacienti si stravu s alergickou reakcí často dlouho nespojují. Na rozdíl od mnoha jiných případů totiž nastává se značným odstupem. „Často platí, že čím tučnější maso, tím pravděpodobnější je reakce. Přímo čítankovými příklady jsou hamburgery a mramorované steaky,“ řekl pro The Washington Post alergolog a spoluautor studie CDC Scott Commis ze Severokarolínské univerzity.

Stačí vědět

Syndrom postihl třeba šestašedesátiletého muzikanta Kena McCullicka z Floridy. Několik let netušil, co je příčinou jeho opakovaných cest na pohotovost. „Kdykoliv jsem nemohl popadnout dech, kdykoliv mi nepravidelně bušilo srdce, netušil jsem, co se se mnou stane,“ řekl McCullik pro CNN.

Nakonec mu poradil pracovník zdravotní pojišťovny. Prošel si jeho záznamy a řekl mu, že mu jeho potíže připomínají jeho vlastní alergii na hovězí a vepřové. V tu chvíli McCullikovi došlo, že se mu špatně dělalo vždycky po červeném masu. „Tahle nemoc nemusí být smrtelná, ale musíme o ní vědět. Už to může zachránit spoustu lidí,“ zdůraznil muzikant.