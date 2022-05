Zákeřná borelióza: Umí se maskovat, červený flíček není jediným varováním

Vědci ale zároveň uklidňují, že náchylnost populárních domácích mazlíčků k chycení covidu neznamená, že by mohli ohrozit lidstvo. „Poselstvím našeho výzkumu není, že jsou křečci tikající časované bomby, které již nelze chovat v domácnostech,“ ujišťuje spoluautorka studie veterinářka Anne Balkema-Buschmannová (odborný článek byl zveřejněn v časopisu bioRxiv).

Podle ní a jejích kolegů naopak citlivost křečků na koronavirus může usnadnit vývoj léčby tohoto onemocnění. „Hlodavci se ukázali jako ideální zvířata pro výzkum proticovidových leků a vakcín. Určení toho, jak moc jsou křečci citliví na covid-19, může výzkumníkům pomoci doladit experimenty,“ vysvětluje web Science News.

Otestovat křečka

Přestože podle autorů nejnovější studie zatím nehrozí, že by křečci ve velkém přenášeli covid na lidi - jediným podobným zaznamenaným případem byly právě události v Hongkongu - pokud se nakazí chovatelé těchto zvířat, měli by se poradit s veterinářem a ideálně nechat křečka otestovat.

A prohlédnout by mazlíčka měli nechat i v případě, že sami covid nemají, ale on vykazuje známky onemocnění - šance, že je zvíře nakazí, je sice malá, ale existuje. „Na základě našich výsledků si nemyslíme, že by křečci hráli výraznou roli v dynamice pandemie jako takové. V jedné domácnosti, kde je člověk v blízkém kontaktu s křečkem, se ale virus může předávat jako ping-pong,“ zmínila veterinářka Balkema-Buschmannová.

Nejnebezpečnější je covidová nákaza u křečka v případě, že sdílí domácnost s dalšími křečky. „Nakažení hlodavci vykazují podobné dýchací problémy jako lidé. Virus mohou snadno přenášet na své zatím neinfikované příbuzné,“ nastiňuje web Science News.

Podle virologa z Hongkongské univerzity Leo Poona se tak semeništěm nemoci mohou stát zverimexy či velké chovy křečků. „S tak vysokou citlivostí na koronavirus může vnesení nakaženého křečka na křeččí farmu či do obchodu s těmito hlodavci způsobit propuknutí nemoci u celé populace zvířat,“ upozornil Poon. A vysvětlil tím znovu i to, proč Čína navzdory protestům ochránců zvířat jednala v lednu v Hongkongu tak nekompromisně.

Potvrzení předchozích výsledků

Nejnovější studie přesněji určila, jaká dávka viru stačí k tomu, aby se křečci nakazili. To, že je pro ně covid velmi nebezpečný, zároveň jsou ale vhodnými zvířaty k výzkumu léčby, tvrdila už dřívější studie, publikovaná v prosinci 2020 v odborném magazínu Emerging Microbes & Infections.

„Pro vývoj předklinických protiopatření budou mít prvořadý význam spolehlivé modely onemocnění malých zvířat. Křeček syrský je vysoce citlivý na infekci SARS-CoV-2. Věk ani pohlaví křečka nemají žádný vliv na závažnost onemocnění nebo průběh infekce,“ shrnovali autoři tehdejšího výzkumu v jeho úvodu.