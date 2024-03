Budete v budoucnu trpět demencí? Člověku už brzy odhalí diagnózu krevní test

Odborníci z Velké Británie a Číny oznámili, že se jim podařilo jim učinit velký krok k včasnému krevnímu testu, který by podle nich mohl předpovědět riziko demence už deset let před formální diagnózou. Objevili totiž vzorce čtyř proteinů, které na možnou demenci v budoucnu ukazují. Znamená to možnost začít dříve a tedy účinněji s léčbou.

Vědci jsou o krůček blíže ke krevnímu testu k včasné diagnostice demence. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock