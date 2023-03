Krvavé vodopády na Antarktidě byly pro vědce dlouhou dobu záhadou. Všichni se podivovali nad tím, jak je možné, že pod ledovcem proudí voda, která má temně rudou až nahnědlou barvu. Tajemstvím bylo také to, jak je možné, že při její teplotě minus 17 stupňů Celsia nezamrzne. Tajemství nedávno vědci rozluštili, vše má na svědomí kov ve vodě.

Krvavý vodopád v Antarktidě je pozoruhodným přírodním úkazem | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Vědci měli už několik teorií, proč mají Krvavé vodopády v antarktickém údolí McMurdo Dry Valleys svou charakteristickou barvu. Nejdříve si mysleli, že za to můžou červené řasy, nejnovější studie ale říká, že za tím stojí výskyt železa.

Antarktida pod sebou skrývala tajemství. Vědci jsou z pokladu nadšení

Tým vědců na skutečnou příčinu přišel díky tomu, že radarem snímal vrstvy Taylorova ledovce, z něhož voda vytéká. Portál National Geographic píše, že měření na Antarktidě odhalilo složitou síť podledovcových řek a jezera. Nacházejí se přitom přibližně 400 metrů pod ledovcem. Vše bylo naplněné solankou, tedy roztokem chloridu sodného ve vodě s vysokým obsahem železa a síranů. Když se slaná voda obsahující železo dostane do kontaktu s kyslíkem, železo oxiduje a získá typické červené zbarvení.

Podle geomikrobioložky Jill Mikucki z americké University of Tennessee obsahovaly taky vzorky vody nejméně sedmnáct různých typů mikrobů a téměř žádný kyslík. V další analýze vědci identifikovali typ bakterií, který je schopný růst ve slané vodě, a kterým se daří v chladu.

Slaná voda, která nezamrzá

Tok byl dříve záhadou i proto, že jeho průměrná teplota dosahovala -17 stupňů Celsia a na povrchu je vidět jen malé tání ledovce. Je zvláštní, že ledovec teče místo toho, aby zamrzl. I to ale objasnilo zjištění složení solanky. „Solanka zůstává v subglaciálním a englaciálním prostředí tekutá díky latentnímu teplu ve spojení se zvýšeným obsahem soli,“ uvedli vědci.

Zdroj: Youtube

Jezero pod ledovcem je několikanásobně slanější než běžný oceán. A protože má slaná voda nižší bod mrznutí než čistá voda a navíc při mrznutí uvolňuje teplo, rozpouští led. To pak umožňuje, že ve slaných řekách může proudit.

Časová kapsle

Subglaciální (vznikající pod ledovcem) vrstva vody začala být nepřístupná před přibližně dvěma miliony let a od té doby tvoří jakousi časovou kapsli, která izoluje starověkou mikrobiální populaci. Vědcům toto zjištění poskytlo informaci, jak mohly jiné mikroorganismy přežít v minulosti. Díky tomuto místu mohou odborníci studovat hluboký podpovrchový mikrobiální život v extrémních podmínkách bez toho, aniž by museli dělat hluboké vrty.

Obří, růžové a nebezpečné. Ke vstupu k jezeru Hillier je potřeba povolení

Vědci si ale také myslí, že jim to pomůže v posouzení možnosti života jinde ve Sluneční soustavě. Jiné planety, například Mars, by mohly obsahovat subglaciální kapalné vodní prostředí, kde by mohly být hluboce chráněny elementární formy života. Mikrobiální společenství poskytují vodítka k tomu, jak by se mohl potenciálně vyvinout život na planetách, které postrádají atmosféru bohatou na kyslík, jako má Země.

Pokud by se náhodou někdo rozhodl, že si přeje se na Krvavé vodopády podívat, nebude to mít jednoduché. Dá se k nim dostat jen vrtulníkem z nedalekých antarktických výzkumných stanic nebo výletními loděmi, které plují na Rossovo moře.

Krvácí i jezero v Tanzanii nebo pláž v Číně

Kromě Krvavých vodopádů je na světě mnoho dalších míst, která vypadají, jako by krvácela. Řeč je například o jezeru Natron v Tanzanii. Za sytě červenou barvu jezera mohou slanomilné organismy, které v něm žijí.

Zdroj: Youtube

Neobvykle červená je taky Red Beach v Číně, a to díky speciální červené rostlině Suaed, která roste díky alkalicko-solné půdě. Oslňující červená barva je nápadná i v jezeře Laguna Colorada v Bolívii. V tomto případě je výrazná barva způsobená červenými usazeninami a řasami ve vodě.

Zdroj: Youtube

Poněkud jiným typem místa, ale stále s pronikavou červenou barvou je rekreační oblast Valley of Fire State Park v americké Nevadě. Rudé útvary získaly svou barvu díky červenému pískovci.

Zdroj: Youtube