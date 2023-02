Vědci z Východoanglické univerzity zveřejnili v časopise Nature Chemical Biology studii o léčbě rakoviny, která vypadá jako vytržená ze science fiction. Přitom by brzy mohla být běžnou skutečností. Fungovat má tak, že se v blízkosti nádoru rozsvítí LED světla, která následně aktivovují bioterapeutický lék. Podle expertů se jedná o vysoce cílenou metodu s ještě vyšší účinností, než má současná nejmodernější imunoterapie. Zároveň by mohla výrazně snížit množství toxinů v těle.

Přesná léčba rakoviny

Současná léčba rakoviny, jako je chemoterapie, ničí rakovinné buňky, ale zároveň může poškozovat buňky zdravé. „Dosud vzniklo několik protilátek, které se vážou na povrchy rakovinných buněk. Ty následně dodávají cytotoxické léky a označují místa určená ke zničení imunitním systémem,“ vysvětlil docent chemické fakulty na Východoanglické univerzitě a vedoucí studie Amia Sachdev odbornému serveru Healthline.

Dodal, že dosavadní protilátky se sice podávají jako cílená léčiva, ale receptory na povrchu napadených buněk jsou stejné jako u zdravých, a proto dochází i k vedlejším účinkům.

Podle Sachdeva se však jeho týmu podařilo tento problém vyřešit. Vyvinul fragmenty protilátek, které vytvářejí vazbu s cílovými receptory po ozáření LED světlem o specifické vlnové délce. „Tím se zajistí aktivace léku na konkrétním místě, aniž by se ohrozilo jeho okolí,“ popsal vědec. „Také by to mohlo znamenat, že protilátky trvale přilnou ke svému cíli,“ dodal.

V praxi by léčba měla probíhat tak, že třeba v případě rakoviny kůže se světlo zvenčí zamíří přímo na postižené místo a tím aktivuje bioterapeutické léky podané pacientovi. Pokud by se jednalo o nádor vnitřních orgánů, k účelu poslouží malá LED světla implantovaná v místě rakoviny.

„Řekl bych, že se jedná o zajímavou strategii, jež může potenciálně zlepšit hromadění léčiva a jeho výdrž v místě nádoru,“ vyjádřil se pro Healthline Piotr Grodzinski z Nanodelivery Systems and Devices Branch, který se na studii nepodílel.

Budoucnost na dosah

Sachdev podotkl, že tato metoda by se mohla používat k léčbě lokalizovaných nádorů nebo rakoviny kůže, ale ne pro rakoviny krve, jako je například leukémie. „Doufáme, že naše práce povede k vývoji nové třídy vysoce cílených bioterapeutik reagujících na světlo,“ pověděl pro The Independent.

Pokud budou vědci v dalších fázích své práce úspěšní, doufají, že se nová generace imunoterapie bude k léčbě pacientů s rakovinou používat do pěti až deseti let.