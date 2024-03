Vědci přišli s nápadem, jak zabránit tání ledovců, a tak se v budoucnosti vyhnout katastrofickým záplavám. Pomoci mají podmořské opony. Projekt však vyžaduje obrovské investice, a někteří odborníci jsou skeptičtí k jejich funkčnosti.

Ledovec Thwaites, též přezdívaný Ledovec soudného dne | Foto: Wikimedia Commons/NASA/Volné dílo

Tání ledovců může v nadcházejících desetiletích zvýšit hladiny moří, a tím způsobit rozsáhlé záplavy v pobřežních a ostrovních státech. Největší hrozbu představuje na Antarktidě se nacházející ledovec Thwaites, kterému vědci přezdívají Ledovec soudného dne. Má rozlohu skoro jako Velká Británie a jeho zhroucení by mělo za následek scénář kopírující filmový snímek Vodní svět.

Experti se proto snaží jeho tání zabránit. Nyní nabídli novou strategii - podmořské opony. Nápad pochází z hlavy glaciologa a geoinženýra Johna Moorea z Laponské univerzity ve Finsku. Podle informací serveru Business Insider chce na základě výzkumu v mořích instalovat sto kilometrů dlouhé zařízení, které zabrání teplé mořské vodě, aby se dostala k Thwaitesovu šelfu, a tím zpomalí proces tání.

Schéma principu fungování podmořské opony:

Schéma podmořské oponyZdroj: se svolením Laponské univerzity

Mooreův tým nyní zjišťuje, zda by plán bylo možné uskutečnit na dně Amundsenova moře. Chybí mu ale peníze. Na uskutečnění potřebuje 50 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 1,2 bilionu korun, což je zhruba letošní plánovaný příjem do českého státního rozpočtu. Roční údržba zařízení by pak stála miliardu dolarů.

Opony spíš uškodí

Přitom ani sám Moore si zatím není zcela jistý, zda podvodní opona bude fungovat. „Výzkum je stále v rané fázi,“ sdělil serveru Sky News.

Glaciolog se především obává toho, jak by dopadla instalace zařízení. „Lidé by museli pracovat v drsných podmínkách, za krátkého denního světla, a jen v určité sezoně. Navíc by je ohrožovaly okolní ledovce,“ uvedl pro Daily Mail.

Bethan Daviesová zabývající se fyzickou geografií pro Sky News potvrdila, že stavba na mořském dně v ledovém polárním prostředí by byla extrémně náročná. Skeptičtí jsou i další odborníci. Ředitel výzkumu v Centru pro nápravu klimatu Shaun Fitzgerald z Univerzity v Cambridge serveru Sky News řekl, že jsou nutné další studie, aby se prokázala efektivita opon.

Mořský geolog Robert Larter pak sdělil, že takové nápady pouze odvádí pozornost od skutečných řešení pro záchranu klimatu. Ještě dál zašel profesor geověd Martin Siegert z Exeterské univerzity, podle kterého je projekt nesmysl. „Je to drahé, neověřené a ve skutečnosti nefunkční. Akorát způsobí škody přírodním systémům,“ vyjádřil se pro Sky News.

Moore si ale podle Daily Mail nemyslí, že zařízení poškodí antarktickou přírodu. „Ukotvíme jej daleko od ledovce,“ vysvětlil.

Satelitní snímky Ledovce soudného dne:

Navzdory skepticismu Mooreův tým plánuje na základě počítačových simulací vyzkoušet prototyp v řece protékající britským univerzitním městem Cambridge. Později odborníci provedou testy i v norských fjordech a na Špicberkách.

Moore chtěl postavit podvodní zeď s podobným účelem již v roce 2018, ale o čtyři roky později zveřejnil na webu Laponské univerzity teorii o použití opony. „Je bezpečnější a můžeme ji v případě potřeby snadněji odstranit,“ vysvětlil nyní pro Business Insider.

Hrozba roztátých ledovců

Thwaitesův ledovec svou hrůzu budící přezdívku získal oprávněně. Podle studií by jeho zhroucení vyvolalo kaskádu tání dalších antarktických ledovců, kvůli čemu by se zvýšila hladina moře o dalších deset metrů. Ačkoliv to na první zdání vypadá jako zanedbatelná hodnota, ve skutečnosti by následky byly katastrofické.

Podle expertů oslovených serverem Business Insider stačí zvýšení hladiny už o dva metry, aby 97 milionů lidí po celém světě ohrozily ničivé záplavy, které by zdevastovaly metropole jako New York, Šanghaj, Tokio, nebo Amsterdam. Zároveň by zcela zanikly ostrovní státy Kiribati nebo Maledivy.

Nedávná studie zveřejněná v odborném časopise Nature navíc odhalila, že očekávané zvýšení hladiny do roku 2050 o 0,3 metru způsobí záplavy na obou amerických pobřežích, a pod vodou se ocitnou i města jako San Francisco, Boston nebo Miami. Experti při tomto výzkumu totiž zohlednili nejen vyšší vodní hladinu, ale i pevninu klesající pod tíhou metropolí.

I proto vědci pozorně sledují vývoj změn ledového obra, který se již v současnosti podílí na zvýšení hladiny moří o čtyři procenta, protože ročně do oceánu vypouští miliardy tun ledu.

V další nedávné studii zveřejněné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vědci zjistili, kdy přesně, a z jakého důvodu začalo jeho výrazné tání. Nejpravděpodobnějším činitelem byl ve 40. letech minulého století přirozený výkyv klimatu ovlivňující oteplování, který je známý jako El Niño.

Výzkumníci ve zprávě napsali, že od té doby se ledovec nedokázal zotavit, což může rovněž odrážet rostoucí vliv globálního oteplování způsobeného člověkem.

Geoložka Julia Wellnerová z Univerzity v Houstonu uvedla pro CNN, že studie poskytla důležité souvislosti pro pochopení vývoje ledovců v Antarktidě. „Ačkoliv spouštěč rychlého tání skončil, neznamená to, že reakce ustane,“ uvedla.

Wellnerová se vyjádřila, že i kdyby se lidé přestali podílet na oteplování planety, ústup spících obrů by tím zastavit nemuseli. Jen rychlost změn by byla nižší.