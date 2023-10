Z podivného nalezence se stala světová vědecká senzace. Před dvěma lety do útulku v Brazílii přijali zvláštně vypadajícího a chovajícího se psa. Nyní vědecká studie definitivně potvrdila, že zvíře je prvním prokázaným případem křížení běžného psa a psa pampového, který patří mezi takzvané „falešné lišky“. „Liškopes“ v sobě mísil vzhled i chování obou druhů. Jejich křížení je podle odborníků překvapením.

Pes pampový je psovitá šelma žijící v Jižní Americe. Řadí se mezi takzvané "falešné lišky". Nyní vědci zaznamenali první případ, kdy se tento druh zkřížil se psem domácím. | Foto: Wikimedia Commons, Vinicios de Moura, CC BY-SA 3.0

Psal se rok 2021, když do zvířecího útulku na jihu Brazílie přijali sraženou fenu. Na první pohled ničím neobvyklá situace. Jenže jak ubíhaly týdny, chovatelé si všimli, že něco nesedí. Zvíře sice štěkalo jako běžný pes, až na špičaté uši jako běžný pes vypadalo, jenže se velmi zvláštně pohybovalo, navíc odmítalo jíst psí žrádlo a raději si pochutnávalo na potkanech. „Nebylo tak učenlivé jako pes, ale zároveň postrádalo agresivitu, jakou byste očekávali od divoké psovité šelmy,“ řekla listu The Telegraph jedna z chovatelek.

A tak útulek kontaktoval odborníky na genetiku. „Chovatelé pojali podezření, že by mohlo jít o zvířecí hybrid, křížence,“ uvádí magazín National Geographic.

Vědci Thales Renato Ochotorena de Freitas a Rafael Kretschmer ze dvou brazilských univerzit fenku vyšetřili, udělali testy, a svá zjištění minulý měsíc publikovali v odborné studii v časopisu Animals. Potvrzuje, že v brazilském útulku opravdu skončil světový unikát. Konkrétně kříženec psa domácího a psa pampového. „Pokud je nám známo, jde o první potvrzený případ křížení těchto dvou druhů,“ napsal vědecký tým v úvodu studie.

Nečekané zbližování

Podle biologa ze Státní univerzity Jižní Karoliny Rolanda Kayse, kterého oslovil magazín National Geographic, jde o překvapivý případ. Psi i falešné lišky patří do čeledi psovití. Jenže postupem milionů let se čeleď rozdělila na více rodů. Zatímco pes domácí se řadí do rodu Canis, falešné lišky, mezi které patří i pes pampový, jsou rod Lycalopex. Vzdáleněji příbuzné pravé lišky, jejichž nejznámějším představitelem je liška obecná, pak tvoří rod Vulpes. „Křížení je známé mezi příbuznými druhy zvířat, například mezi psy a vlky. Ovšem psa domácího a psa pampového od sebe dělí 6,7 milionu let vývoje,“ řekl Kays.

Vysvětlení, jak k páření vůbec mohlo dojít, se nabízí víc. Podle autora studie Kretschmera se v Brazílii zmenšují travnaté planiny, kde psi pampoví žijí, a tak se tato zvířata přesouvají blíže k lidským obydlím a více se setkávají s psy domácími. Zároveň se podle vědců stává, že lidé, kteří se chtějí zbavit svých psů, je vyhazují do opuštěných přírodních oblastí, a zde se opět tato zvířata dostávají do bližšího kontaktu s divokými psovitými šelmami.

Nový druh?

Fenka z útulku, která dostala jméno Dogxim, je podle odborníků přesto spíše ojedinělým případem než zárodkem nového druhu. I tak ale vzbuzuje v odborné komunitě obavy. „Nedávná identifikace křížence psa a lišky v Brazílii vyvolává znepokojení z vlivu, jaký by domestikovaná zvířata mohla mít na populaci a přežití divoce žijících druhů,“ upozorňuje portál The Conversation.

Hlavní hrdinka celého příběhu se bohužel termínu vydání studie nedožila. Fenka Dogxim zemřela ve státním zařízení pro zvířata Mantenedouro São Braz letos v srpnu. Příčinu úmrtí vyšetřuje veterinární správa. Odborníci upozorňují, že netypičtí kříženci mohou mít genetické abnormality, které zkracují jejich dobu dožití.

Slavné případy mezidruhových kříženců



- Několik zoologických zahrad na světě (v Americe například Myrtle Beach Safari, v Rusku zoo v Novosibirsku) nabízí pohled na ligry, tedy zvířata, která vznikla křížením lvů a tygrů.



- V Severní Americe byly ve volné přírodě zaznamenány případy kojotovlků, tedy kříženců kojota a vlka.



- Před 25 lety vědci ve Spojených arabských emirátech umělým oplodněním zkřížili velblouda jednohrbého a lamu. O muslimském svátku Ramadán se narodilo zvíře, které dostalo jméno Rama a stalo se prvním příkladem hybrida nazvaného cama. Ramu si chodili hladit šejkové a stala se atrakcí. „Zvíře se dožilo 14 let,“ uvádí web The National News.



- V roce 2006 lovci na Banksově ostrově v Kanadském arktickém souostroví zastřelili podivně vypadajícího medvěda. Zvíře mělo hustou bílou srst jako lední medvěd, ale zároveň drápy jako grizzly. Genetické testy to potvrdily - na Banksově ostrově zemřel takzvaný medvěd pizzly, první prokázaný případ spáření lední medvědice s medvědem grizzly.