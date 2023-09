Vymizení velryb z evropských vod? Může za to i středověk, tvrdí studie

ČTK

K vymizení velryb z evropských vod přispěl nejen jejich průmyslový lov v 19. a 20. století, ale i velrybářství středověkých Evropanů. Ukazuje to analýza dávných velrybích kostí, kterou zveřejnil odborný časopis Royal Society Open Science, napsal list The New York Times.

Lov velryb. Ilustrační snímek | Foto: CC BY-SA 3.0 au: Australian Customs and Border Protection Service/wikimedia.org