Megalodoni byli superpredátoři, kteří v děloze požírali své sourozence, píše BBC

ČTK

Obří žralok je zpět. Pět let po filmu Meg, v němž herec akčních filmů Jason Statham bojoval s obrovským prehistorickým žralokem, přichází pokračování Meg 2: Příkop. Bez ohledu na to, co si diváci o snímku myslí, tvor, kterého zobrazuje, byl kdysi opravdu takový. Vyhynulí žraloci megalodonové byli ve své době nejlepšími mořskými predátory a byli pravděpodobně děsivější než cokoli, co si vymyslel Hollywood, napsal server BBC News.

Umělecká rekonstrukce útoku megalodona na dvě menší velryby Eobalaenoptera | Foto: Wikimedia Commons, Karen Carr, CC BY 3.0