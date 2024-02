Badatelé chtějí postavit největší chovné zařízení pro makaky jávské ve Spojených státech. Ve městě Bainbridge v Georgii by žilo ve vlastních budovách až 30 tisíc primátů. Opičí město by částečně vyřešilo nedostatek pokusných zvířat. Ne všichni ovšem s jeho výstavbou souhlasí.

Ve městě Bainbridge v Georgii má vzniknut město opic. K čemu bude? Přečtete si článek | Foto: Shutterstock

Makak jávský neboli dlouhoocasý pochází z jihovýchodní Asie. Váží tři až devět kilo a jeho ocas dorůstá až 65 centimetrů. Právě tato zvířata chce společnost Safer Human Medicine chovat a rozmnožovat ve městě Bainbridge. „Všichni se na tyto primáty spoléháme. Pomůžou nám zachránit životy,“ uvedla firma v otevřeném dopise pro obyvatele města.

Zvířecí říše nepřestává překvapovat:

Z videa mrazí: V pralese našli nového největšího hada světa. Chytili i mini žábu

Během 20 let by v zařízení žilo 30 tisíc opic. Pohybovaly by se v budovách připomínajících moderní stodoly pokrývající téměř 810 tisíc metrů čtverečních. To je dvakrát větší plocha než velikost pražského Výstaviště. Ošetřovatelé by odsud zvířata posílali na univerzity a do farmaceutických společností.

Stavba by společnost měla stát v přepočtu 9,2 miliardy korun. Vědcům by pomohla vyřešit nedostatek testovacích primátů. Na tento problém v USA odborníci upozornili loni v květnu. Opičí město by také vytvořilo 263 nových pracovních míst, u kterých by měla být průměrná roční mzda v přepočtu 1,4 milionu korun.

Zvířata by neměla mít vliv na okolí

Firma tvrdí, že zvířata nebudou šířit žádné nemoci, nebude z nich žádný odpad a ošetřovatelé je budou krmit čerstvými lokálními potravinami. Lidé se také nemusí bát jejich úniku, neboť budovy budou velmi odolné a vysoce zabezpečené. „Měly by odolat i přímému zásahu hurikánu čtvrté kategorie,“ prohlásil provozní ředitel Kurt Derfler.

Zdroj: Youtube

Přestože většině místním stavba zařízení nevadí, pár lidí je zásadně proti. „Je to invazivní druh, a kdyby jich bylo třicet tisíc, zamořily by nás,“ sdělil televizi Fox 5 Atlanta Ted Lee. Poukázal na to, že Bainbridge má populaci jen 14 tisíc obyvatel.

Některých lidí se ovšem výstavba týká více než jiných. David Barber bude v případě, že se projekt uskuteční, bydlet jen 121 metrů od ní. „Nikdo by podle mě nechtěl, aby vedle něj žily tisíce opic,“ řekl stanici 7News. Místní úřady na jejich žádost rozhodují, zda stavbu povolí.

Plány vyvolávají vlnu nevole i mezi skupinami bojujícími za práva zvířat. Tvrdí, že cílené rozmnožování primátů pro laboratorní pokusy je nelidské a kruté.

Zpravodajská stanice BBC odhalila globální síť sadistů, kteří brutálně týrali opice:

Kladivem, nebo v mixéru? BBC odhalila gang sadistů, kteří mučili mláďata opic

Argumentují také tím, že opice nejsou lidé, a chov proto nepřinese velké poznatky v léčebných postupech pro lidi. „Tento krok ohrožuje přežití makaků v divočině. Navíc udržuje cyklus, ze kterého jsme už dávno měli vystoupit,“ řekla viceprezidentka organizace Humane Society Kathleen Conleeová deníku The Guardian.

Nejvíce vědci testují na hlodavcích, přičemž asi jedno procento testovaných zvířat jsou právě primáti. Po celých Spojených státech je v laboratořích asi 70 tisíc opic. Testují se na nich léčby infekčních nemocí, neurologických onemocnění, jako je Parkinsonova choroba, a oddalování stárnutí.

Pokusy na zvířatech nekončí ani v Evropě

Evropští ochránci zvířat se radovali v roce 2022, kdy Evropská občanská iniciativa Za pokusy bez zvířat sesbírala 1 413 383 podpisů. Dosáhla tak toho, že Evropská komise musela slíbit, že se problematikou bude zabývat. Samotní Češi přispěli 103 495 podpisy.

O rok později pak Evropský soudní dvůr rozhodl, že se testovat na zvířatech může, pokud nejsou žádné další alternativní metody.