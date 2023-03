Výzkumníci odhalili klíčovou chemickou látku, která odstartovala život na Zemi. Přelomový objev molekuly Nickelback může poskytnout vodítko k odhalení dalších obyvatelných planet ve vesmíru.

Odborníci z americké Rutgersovy univerzity a City College of New York tvrdí, že jednou z nejpravděpodobnějších látek, které mohly dát vzniknout životu na modré planetě, je jednoduchá molekula peptidu s dvěma atomy niklu.

„Vědci se domnívají, že někdy před 3,5 až 3,8 miliardami let nastal bod zlomu, něco, co odstartovalo změnu od molekul před životem k živým, biologickým systémům,“ cituje deník The Independent spoluautora studie, biochemika a molekulárního biologa Vikase Nanda. Změnu podle něj vyvolalo několik látek, přičemž jednu z nich dokázali identifikovat.

Ve studii zveřejněné v časopise Science Advances výzkumníci rozebírají, jak se proteiny vyvinuly, aby pomohly vzniku života na Zemi. Experti předpokládali, že klíčová látka je současně dostatečně jednoduchá na to, aby se vytvořila na prebiotické Zemi, ale také dostatečně reaktivní, aby vzala energii z prostředí a provedla nějakou reakci. Nejdříve prozkoumávali existující bílkoviny, které jsou spojeny s metabolickými procesy, a následně je důkladně analyzovali, přičemž rozebrali jejich základní strukturu.

Klíčem je peptid se dvěma atomy niklu

Za nejlepšího kandidáta na pomyslný post klíčové molekuly pak označili peptid složený z třinácti aminokyselin, které jsou často popisovány jako stavební kameny pro proteiny a pro život samotný.

Peptid navíc váže dva ionty niklu. Portál Science Alert doplňuje, že nikl byl hojným kovem v prvních oceánech na planetě Zemi. Atomy niklu se právě po navázání na peptid stávají silnými katalyzátory, kdy spojují protony a elektrony dohromady za vzniku plynného vodíku, který byl tehdy a je i dnes zdrojem energie.

Jednoduché proteinové enzymy jsou podle odborníků velmi aktivní, a právě díky tomu jsou věrohodným výchozím klíčem k životu. Podstatné je, že vědecký tým byl schopen ukázat všechny tyto procesy fungující v laboratoři.

Neodkazuje na kapelu

Přezdívka Nickelback, kterou výzkumníci molekule dali, by mohla naznačovat, že jsou fanoušky kanadské rockové skupiny se shodným jménem. Ve skutečnosti látku takto nazývají proto, že se její páteřní atomy dusíku spojují s dvěma atomy niklu (v angličtině nickel).

Tento objev může nejenom vrhnout více světla na způsob, jakým na Zemi začal život, ale taky může pomoci astronomům jakožto další vodítko při hledání života na jiných planetách, kde se takové chemické složky teprve tvoří. Peptidy, jako je Nickelback, by se mohly stát nejnovějším biologickým podpisem používaným americkou kosmickou agenturou NASA k detekci planet, na kterých by mohly být podmínky vhodné pro vznik života.

Obecně se předpokládá, že život na Zemi vznikl za přítomnosti molekul na bázi uhlíku, kapalné vody a zdroje energie. První miliardu let byl povrch Země kvůli srážkám komet a dopadům asteroidů příliš horký na existenci vody a molekul na bázi uhlíků, a tak se život začal tvořit až na konci tohoto období, konkrétně před 3,8 miliardami let.