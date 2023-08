Umělá inteligence (AI) ukázala, jak by slavná Mona Lisa ztvárněná Leonardem da Vincim v době renesance vypadala v moderní době. Žena má v porovnání se svou předchůdkyní z nejslavnějšího portrétu všech dob světlejší pokožku, tmavší vlasy a znatelně výraznější dekolt.

Mona Lisa od Leonarda da Vinciho. Umělec jí teď pomocí umělé inteligence dal moderní podobu. Podívejte se v článku. | Foto: Wikimedia Commons, Leonardo da Vinci - Musée du Louvre, volné dílo

V moderní době už nemusí obrazy malovat umělci, zvládne to i počítač. Nejnovější dílo, které vytvořil, zachycuje novodobou Monu Lisu. Ta se od představy Leonarda da Vinciho markantně liší.

Obrazu dominuje dívka, která má světlou pokožku, velké oči, jemný makeup, lesknoucí se tmavě hnědé vlasy a černé triko s krajkou a hlubokým výstřihem. Krajina za ní je velmi podobná původní verzi obrazu.

Drsná kritika

Na novou Monu Lisu se na sociálních sítích snesla vlna kritiky. Někteří si myslí, že ji tvůrce Gianpaolo Rosa s pomocí AI vytvořil hlavně pro potěchu mužského publika a těch, kteří jsou závislí na stránkách s obsahem pro dospělé.

Rosa se proti takovým komentářům ohradil. Tvrdí, že obraz vytvořil na počest mistrovského díla Leonarda da Vinciho. Na kritiku dokonce dokázala odpovědět sama Mona Lisa ve videu, ve kterém na obraze „mluví“ a její obličej se pohybuje. Řekla například, že by chtěla být hlasem všech žen vedoucím liberalizaci, jež jim má pomoct vymanit se ze zažitých stereotypů bránících jim v tom se stát tím, čím opravdu chtějí být.

Podle portálu indi100 autor uznal, že sexualizace žen je špatná a zároveň uvedl, že doufá, že se pomocí moderní Mony Lisy podaří rozproudit diskuzi o tom, jak obecně lidé vnímají spojení umění a žen.

Původní Mona Lisa namalovaná Leonardem da Vincim na počátku 16. století, je stále jedním z nejslavnějších uměleckých děl na světě. Obraz podle odborníků zachycuje italskou šlechtičnu Lisu del Giocondo. Od roku 1797 ho lidé obdivují v pařížském Louvru.



Moderní Shakespeare či Caesar

Není to poprvé, co AI vytvořila moderní podobizny historických osobností. Na přetvoření jejich podoby do moderní doby ji využil i brazilský umělec Hidreley Diao.

Podle portálu Latestly už vytvořil desítky obrazů známých osobností včetně právě Leonarda da Vinciho, francouzského vojevůdce a státníka Napoleona Bonaparta v šedé košili, anglického spisovatele Williama Shakespeara s kratšími vlasy, francouzské hrdinky Jany z Arku s mikádem a ofinou, krále Anglie Jindřicha VIII. Tudora či římského vůdce Juliuse Caesara v obleku.

AI vytvořila moderní podobu historických osobností:

Zdroj: Youtube

Umění, které vytváří umělá inteligence, je přitom často terčem kritiky. Mnozí říkají, že postrádá originalitu a kreativitu a ve většině případů jen přetváří již namalovaná díla od známých umělců. „Tyto programy jsou zcela závislé na pirátské krádeži duševního vlastnictví bezpočtu pracujících umělců, fotografů, ilustrátorů a dalších držitelů práv,“ uvedl autor a ilustrátor knihy Grandad's Camper Harry Woodgate.