Vědcům se podařilo identifikovat hlavní zdroj otravy muchomůrkou zelenou i najít účinnou protilátku. Je jí indocyaninová zeleň, která se používá k odhalení onemocnění srdce a jater. Objev nabízí nový způsob léčby otravy.

Muchomůrka zelená patří mezi nejjedovatější houby Evropy | Foto: Shutterstock

Devět z deseti případů otravy muchomůrkou zelenou končí smrtí, udávalo se za první republiky. Tým čínských vědců nyní našel proti toxinům nejjedovatější houby Evropy lék. Je jím zelené barvivo indocyaninová zeleň.

V Česku jsou případy otravy spíše ojedinělé, i přesto se každoročně objevují. „Ročně zaznamenáváme až deset případů. Většinou se jedná vícečlenné rodiny,“ řekl Deníku specialista na otravy rostlinami a houbami Jaroslav Klán.

Nové poznatky

Čínští výzkumníci zveřejnili studii, která popisuje otravu muchomůrkou zelenou a fungování nové protilátky, v prestižním časopise Nature Communications. Použili takzvanou metodu CRISPR. Díky tomu dokázali přesněji popsat funkci viníka otravy - hlavní jedovatý toxin alfa-amanitin, který je v muchomůrce obsažený.

Vytvoření vazby toxinu na jaterní buňku dokáže zabránit indocyaninová zeleň, což čínští vědci prokázali experimentálně na malém vzorku laboratorních myšek. „Stejně jako námi používanou protilátku silybinin je třeba podávat nový lék brzy po intoxikaci, jelikož se váže na jaterní buňky a zabraňuje tak, aby se navázal toxin amanitin,“ vysvětlil Klán.

Napříč kontinenty se indocyaninová zeleň, fluorescenční barvivo, používá ve zdravotnictví už několik desítek let. Lékaři ji zavedou do žíly a cíleně slouží k vizualizaci léčebných postupů v neurochirurgii, kardiologii a v mnoha dalších lékařských oborech.

Jedná se o výbornou zobrazovací metodu bez škodlivých účinků na pacienta. Lékaři díky ní dokážou kontrolovat správné fungování orgánů po invazivním lékařském zákroku.

Využití v Česku

Podle Klána se u nás indocyaninová zeleň při otravě muchomůrkou zelenou využívat nebude. Od pokusu na myškách je dlouhá doba k prokazatelnému léčebnému efektu v humánní medicíně. Výzkumníci ještě nemají dostatek důkazů o účinnosti nové protilátky. Čeští, respektive evropští zdravotníci, používají v současnosti jiné účinné látky. Na rozdíl třeba od Ukrajiny, kde jsou úmrtí na otravu houbami častější.

„Pokud se jedná o vážnou intoxikaci muchomůrkou zelenou, podáváme pacientovi nitrožilně Legalon Sil, případně N-acetylcystein, které jsou schopné, především Legalon, průběh otravy zastavit, ale jen tehdy, začneme-li léčit do dvaceti hodin po požití houby. Samozřejmostí je podávání vysokých dávek aktivního uhlí a tekutin,“ přiblížil Klán.

Podle toxikologa valná většina intoxikovaných přijde k lékaři až po deseti hodinách od požití jedovatého pokrmu z muchomůrky zelené, kdy se objeví první příznaky otravy - prudké a mnohačetné průjmy. V tomto případě, po základních laboratorních analýzách, které prokážou otravu, je nutná léčba.

„Běžné otravy houbami, provázené nevolností a zvracením, které se objeví už po dvou až třech hodinách po jídle, se léčí případně výplachem žaludku, podáním aktivního uhlí a množstvím černého čaje a samozřejmě symptomaticky,“ popsal Klán.

Otrava muchomůrkou zelenou se projevuje v první fázi především akutními průjmy, při kterých je člověk nucen jít až 30krát za sebou na záchod. „Při požití velmi malé dávky jedovatého pokrmu je organismus schopný se s muchomůrkou vyrovnat sám," poznamenal Klán. Záleží též na hmotnosti strávníka, požitých částech plodnice a stadiu zralosti.

Smutný konec

Odborník si vzpomíná na případ rodiny, která se otrávila před několika lety. Jejich lékař je kvůli příznakům - prudkým průjmům - začal léčit na salmonelózu. Většina lidí si totiž otravu nespojuje s houbami, neboť je snědli před mnoha hodinami. Při návštěvě lékaře pak ani neuvádějí, že houbový pokrm konzumovali. Dotyčná rodina nakonec na otravu zemřela.

Houbaři by si nyní v českých lesích měli dát pozor, na nejjedovatější houbu Evropy by mohli narazit. „V Jihomoravském kraji jsem ji ještě neviděl, ale po deštích by se mohla začít objevovat,“ konstatoval mykolog Vladimír Antonín.

Nejjedovatější houba na světě



I přestože 90 procent úmrtí na otravu houbami má na svědomí muchomůrka zelená, není nejjedovatější houbou. Celosvětově jí je houba s latinským názvem Galerina sulciceps. Český název nemá. Roste v Indonésii a je až pětinásobně jedovatější než muchomůrka zelená. V Evropě se objevuje ve sklenících.