Implantáty v mozku a páteři pomohly dříve paralyzovanému muži se po více než deseti letech znovu sám postavit na nohy a dokonce i kráčet. Vědci jsou z výzkumu nadšení.

Dříve paralyzovaný muž nyní díky implantátům v mozku a páteři může chodit | Video: se svolením EPFL / Jimmy Ravier

Vědci ve Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne (EPFL) vyvinuli jedinečné implantáty voperovávající se do hlavy a páteře, které vytváří přímé neurologické spojení mezi mozkem a míchou. Výsledky svého výzkumu zveřejnili ve středu v časopise Nature, kde popisují úspěšné testy provedené na účastníkovi z Nizozemska.

Čtyřicetiletý Gert-Jan Oskam ochrnul po nehodě na kole před více než deseti lety, kdy si vážně poranil nohy, ruce i trup. „Mým jediným přáním bylo znovu chodit. Již dříve jsem zkoušel různé metody, ale bez úspěchu. Nyní však mám šanci se naučit zas normálně chodit,“ řekl Oskam podle CNN.

Dokáže se znovu sám postavit

Díky technologii vyvinuté ve Švýcarsku se mu přání naplňuje. Implantáty v mozku totiž sledují záměry pohybu, které se bezdrátově přenášejí do externí výpočetní jednotky, jíž člověk nosí na zádech jako batoh. Zde se záměry převádí na příkazy, které počítač posílá zpět prostřednictvím druhého implantátu, aby stimulovaly svaly.

Zdroj: se svolením EPFL / Jimmy Ravier

Oskam uvedl, že nyní již dokáže ujít sto metrů, aniž by se musel opírat o hole, a rovněž může sám několik minut stát. Dokonce se mu už podařilo i samostatně vstát. Dle jeho slov se tak vrací do normálního života

Nová technologie podle vědců umožňuje plynulejší pohyby a lepší přizpůsobení se změnám terénu, protože znovu propojuje dvě oblasti centrálního nervového systému, které v případě Oskama přerušilo poranění míchy. Že se bude jednat o převratný objev, se výzkumný tým přesvědčil již před pěti lety, kdy přístroj vznikl, ale nebyl ještě vyzkoušený v praxi na člověku.

Vedoucí studie a neurolog Grégoire Courtine pro magazín Nature uvedl, že díky pokročilé stimulaci svalů má muž znovu plnou kontrolu nad pohybem. Také sdělil, že výsledky se dostavily brzy po voperování implantátů do těla. Oskam dokázal udělat kroky již během prvního dne testování.

Nyní jsou to tři roky, co Nizozemec spolupracuje s vědci. Obě zúčastněné strany do technologie vkládají velké naděje i díky tomu, že se ukázala být spolehlivá po tak dlouhou dobu.

Výzkum pokračuje

Bývalý cyklista byl prvním účastníkem studie, ale vědci doufají, že se výzkum podaří rozšířit. Potvrzuje totiž, že je znovu možné vytvořit neurologické spojení mezi mozkem a míchou, přičemž ke spojení dochází rychle. Rozšíření rozsahu tohoto spojení by podle nich mohlo pomoci i lidem, kteří mají ochrnuté ruce a paže nebo prodělali mozkovou mrtvici.

Rádi by však zmenšili velikost výpočetní jednotky, aby byla lépe přenosná. „Koncept digitálního mostu mezi mozkem a míchou předznamenává novou éru v léčbě motorických deficitů způsobených neurologickými poruchami,“ napsali vědci ve studii.

Implantáty v mozku a páteři dříve ochrnutého muže mu umožnily znovu choditZdroj: se svolením EPFL / Jimmy Ravier

Za skvělou zprávu pro zdravotnictví a léčbu poranění míchy to v časopise Nature označil neurolog Bruce Harland z Aucklandské univerzity na Novém Zélandu. „Nyní existují způsoby, jak může dojít k uzdravení tohoto dlouhodobějšího chronického poranění,“ prohlásil.

Technologie sklidila pozitivní ohlasy i u neuroložky Anny Leonardové z australské University of Adelaide. „Je to určitě obrovský skok směrem ke zlepšení funkcí lidí s poraněním míchy,“ řekla.

Biomedicínský inženýr Antonio Lauto z Western Sydney University však byl kritičtější a uvedl, že by se mělo vytvořit méně invazivní zařízení. „Jeden z Oskamových implantátů byl asi po pěti měsících odstraněn kvůli infekci,“ upozornil pro Nature.

Nicméně neurochiruržka Jocelyne Blochová z EPFL, která implantáty voperovala do těla Nizozemce, sdělila, že rizika spojená s implantací jsou v porovnání s přínosy malá. „Vždy existuje možnost infekce nebo krvácení, ale za to riziko to stojí,“ prohlásila.