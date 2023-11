Speciální mýdlo mladého Američana by mohlo pomoci lidskému imunitnímu systému v boji s rakovinou kůže. Navíc se může jednat o cenově dostupnou možnost léčby. Chlapec získal za vynález ocenění.

Melanom je nejagresivnější forma rakoviny kůže | Foto: Shutterstock

Čtrnáctiletý Herman Bekele vymyslel mýdlo, které by mělo pomoci prevenci a boji s rakovinou kůže. Inspirací pro vynález mu byl život v jeho rodné Etiopii. Mladík v rozhovoru pro server NPR řekl, že si vzpomněl na to, jak viděl lidi pracovat celý den na slunci, a proto chtěl vymyslet něco, co by mohlo být cenově dostupné a účinné. „Čím starší jsem byl, tím víc jsem si uvědomoval, jak velký je to problém v celém světě,“ sdělil.

Mýdlo má dodávat do těla prostřednictvím kůže léčivé látky, které aktivují imunitní systém v boji proti rakovinným buňkám. Pokud po dalším důkladném testování bude fungovat, jak se očekává, a rovněž se zjistí, že se jedná o bezpečnou léčbu, mohl by to být obrovský zlom ve zdravotnictví.

Léčba melanomu je totiž velmi nákladná, například v České republice za ni Všeobecná zdravotní pojišťovna loni zaplatila 566 milionů korun.

Mýdlo na léčbu rakoviny kůže:

Probíhá testování

Bekele uvedl, že mýdlo si nelze představit jako tradiční produkt, co se smývá z pokožky, protože je lepkavější kvůli látkám, které zůstávají v kůži ještě dlouho po opláchnutí. Hlavní sloučeninou je imidazochinolin, který se používá k lokální léčbě bradavic, plísňových infekcí a akné. „Obsahuje nanočástice na bázi lipidů, takže léčivé části se dokážou udržet,“ vysvětlil v rozhovoru pro NPR.

Lipidové nanočástice schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) už v roce 2018 a hojně je využily například společnosti Pfizer a Moderna v očkovacích sérech proti covidu-19.

Podle výzkumu není pro jejich aplikaci nutná injekce, jelikož dokážou na kůži vytvořit neviditelnou vrstvu, která jim pomáhá pronikat skrz, ačkoliv ještě není jasné, jak efektivně prostupují živými tkáněmi. Zjistit to pomůže i Bekeleovo mýdlo.

Jak se ochránit před melanomem:

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

„Provedli jsme digitální molekulární testování, což je poměrně nový způsob, s jehož pomocí lze v počítačovém modelu zkoušet a kombinovat různé složky, a zjistit tím jejich účinnost,“ řekl Bekele k výzkumu, na kterém spolupracoval s experty z University of Virginia a Georgetown University. „Získali jsme opravdu vysoká čísla,“ dodal.

Na lidech zatím nemohlo proběhnout testování, jelikož se stále čeká na schválení a udělení certifikace od FDA. Bekele ale prozradil, že výrobek již zkoušel na sobě. Výsledky však byly irelevantní, protože rakovina kůže je u mladistvých výjimečná.

Zisk prestižního ocenění

Díky mýdlu má Herman Bekele správně našlápnuto ve vědecké kariéře. Vynález mu nedávno vynesl hlavní cenu v soutěži Young Scientist's Challenge, jejímž cílem je povzbudit děti a dospívající k inovacím řešení každodenních problémů.

Soutěž pořádá americká nadnárodní společnost 3M, která je podle serveru Science Alert všeobecně známá tím, že v 70. a 80. letech vyvinula a patentovala respirátor N95.

V posledních letech se nejedná o jediný významný posun v léčbě nádorového onemocnění. Londýnský Institut pro výzkum rakoviny loni dokázal izolovat nebezpečný gen, díky čemuž se zvýšila naděje na nový způsob léčby melanomu, jednoho z nejčastějších nádorů v České republice. Lékaři proto i často varují, aby lidé nepodceňovali preventivní vyšetření ani sluneční záření.