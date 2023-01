Fenomén cola

Ovšem cola je fenomén. Na konci 19. století uhranula nejdříve Američany, i když její chuť podle všeho neměla mnoho společného s tou nynější: součástí první verze sladkého hnědého nápoje, který vymyslel atlantský lékárník John Pemberton, bylo totiž i víno a kokain, a nebyl sycený oxidem uhličitým. Pemberton nápoj zřejmě vymyslel, když se snažil najít něco, co by mu ulevilo od bolestí, které mu způsobovalo zranění z boje. Dodnes používané logo vymyslel Pembertonův účetní – a zázrak byl na světě.

Neobvyklá metoda čištění pračky je hitem internetu. Má to ale háček

Spousta cukru a kyselina fosforečná

Jakýsi všelék, který měl podle tehdejších sloganů pomoci na těle i na duši, zesláblým a churavým, má dnes nejen miliardy zbožňovatelů a popíječů, ale také mnoho odpůrců se zdviženým prstem – zejména pak mezi lékaři. Nejčastěji opakují dva termíny: cukr a kyselina fosforečná. Obsahuje ji nejen ona první a originální cola, ale naprostá většina všech colových nápojů (a že jich je!).

Sedm litrů denně: škodí to?

Svědkem „života s colou“ je například web Česká ordinace . Na lékaře se tam obracejí lidé, kteří jí takzvaně musí vypít denně i sedm litrů. „Jediným závěrem je svěřit se svému lékaři, nechat si stanovit hladinu glukózy a eventuelně navštívit kromě internisty také psychologa kvůli možné závislosti. Sečteme-li celkové množství přijaté tekutiny, dostaneme se na 7 litrů, přičemž horní hranice přijatelného množství za den se pohybuje kolem 4 litrů, fyziologická kolem 2 litrů. Při takovémto nadměrném pití tohoto nealkoholického nápoje tělo ztrácí důležitý draslík a vlivem dlouhodobě vysokých dávek kofeinu se může rozvinout srdeční arytmie nebo hypertenze, což ve společné kombinaci s nedostatkem draslíku může skončit až smrtí takového spotřebitele. Je potřeba ihned vyhledat lékaře,“ zní odpověď, která pro tazatele nevěští nic dobrého.

Lékaři v souvislosti s pitím coly zmiňují také další rizika: zvýšenou kazivost zubů, až o 48 procent vyšší riziko infarktu a mrtvice v porovnání si lidmi, kteří ji nepijí vůbec, vznik cukrovky a osteoporózy – kyselina fosforečná totiž v organismu váže vápník a vyplavuje ho.

Vyčistí téměř cokoliv – a nesmrdí

Právě kyselina fosforečná je ovšem pádným důvodem, proč se vyplatí přemístit colu z ledničky třeba do garáže nebo do dílny. Tam totiž zdraví (vašemu) neškodí – ba naopak! Zvládne téměř nemožné.

„S tátou jsme kdysi rozhýbali zarezlé vodní čerpadlo právě tím, že jsme do něj nalili Colu a nechali přes noc působit. Ráno se čerpadlo točilo. A díky použití Coly jsme jej mohli opět použít na pitnou vodu, protože kdybychom použili běžný odrezovač, zemřeli bychom zřejmě ve strašných bolestech,“ píše například kutil Michell na webu Pro mistry.

Gumoví medvídci budoucnosti? Mohli by být z kapra, domnívají se čeští vědci

A podobných rad a nápadů, kde a jak použít colu místo ještě brutálnější (a smrdutější) chemie, jsou na internetu desítky, možná stovky. Následující řádky jsou jenom výběrem:

Zbaví vás slimáků. Pokud vás a hlavně vaši zahradu deptají slimáci a hlemýždi, dojděte pro colu. Nalijte ji do misky a čekejte. Sladká chuť je přivábí, zapadnou do misky a kyselina fosforečná je zmarní. Funguje to prý i kolem mravenišť.

Zesvětluje vlasy. Stačí prý dvakrát týdně nalít na hřívu, aby byla o dva odstíny světlejší. (Zkoušet to ale nedoporučujeme)

Všeobjímající čistič. Desítky a desítky webů a jejich čtenáři přísahají na to, že cola vypucuje rychle a dokonale: záchodovou mísu, připálenou pánev, zašlé mince. Poradí si se sklenicemi zmatnělými z myčky, s olejovými skvrnami na podlaze garáže a pozor: vyčistí i motor v autě (tento způsob prý doporučuje deset z deseti amerických kamioňáků). A poradí si i se zašlými spárami v koupelně. Třeba takhle:

Zdroj: Youtube

Rez a krev nemá šanci. Hadřík namočený do coly splavně vyřeší problém se zarezlými šrouby, zoxidovanými kontakty autobaterie, zlikviduje skvrny od rzi kdekoliv v koupelně i na oblečení. Poradí si i s krví na textilu: namočit do coly, přeprat, vymáchat. Hotovo.

Žvýkačka ve vlasech? Cola je lepší než nůžky. Pramen se žvýkačkou namočte do coly a trpělivě vyčkejte, až kyselina fosforečná promění žvýkačku ve snadnou stáhnutelnou hmotu.

Do kompostu! Čištěním čehokoliv udatnost coly nekončí: stojí za to dát láhev do ruky i zahrádkářům. Nízké pH coly udělá radost rostlinám s potřebou kyselé půdy (především azalkám), mimořádné množství cukru pak prospěje půdním mikroorganismům – cola patří i do kompostu!

Jak je to s hřebíkem?

Některé z rad prokazatelně fungují, některé jsou možná trošku přitažené za vlasy…. Do které kategorie patří jedna z nejrozšířenějších povídaček o síle coly – ta o hřebíku, který v hnědé tekutině prostě zmizí?

Podívejte se na výsledky experimentu:

Zdroj: Youtube