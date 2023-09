Badatel vynalezl tetovací inkoust, který lze zneviditelnit. Autor má však do budoucna větší plány. Přál by si, aby jeho vynálezy pomáhaly lidem se zdravím.

Američan Carson Bruns vyvinul první tetovací inkoust, který jde s pomocí světla učinit neviditelným. | Foto: Se svolením Rae Ellen Bichell/KFF Health News

Vývoj mu trval něco málo přes rok a půl. Šílený vědec, jak nazývají Američana Carsona Brunse, vyvinul první tetovací inkoust, který jde učinit neviditelným. Jeho vizí do budoucna je předcházet zdravotním komplikacím díky jeho dalším inkoustům, informoval americký zdravotnický web KFF Health News.

Bruns z University of Colorado Boulder začal v únoru minulého roku pracovat na vývoji průlomového tetovacího inkoustu – Magic Ink. „Můžete jít k soudu a tetování vypnout, pak jít na večírek a zapnout ho. A pak jít k babičce a vypnout ho," uvedl bez bližších podrobností Bruns.

Klíčem je ultrafialové světlo

Lidé se díky novému vynálezu budou moci vyhnout stigmatu, které tetování přináší. Když na něj posvítíte ultrafialovým světlem, tetování se objeví. Pokud je vystaveno dennímu světlu nebo svítilně, zase zmizí. Bruns výsledný produkt otestoval i sám na sobě. Na předloktí si nechal vytetovat tečku.

Inkoust musí před uvedením na trh projít kontrolou amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Neměl by to být problém. Nanočástice barviva jsou totiž uzavřené v kuličkách z plexiskla, které je ze stejného materiálu jako už schválené výplně rtů.

Bruns rozjel projekt se slavným tatérem Keithem „Bang Bang” McCurdym, někdejším doktorandem coloradské univerzity. McCurdy tetuje americké celebrity, díky kterým chtějí novinku začátkem příštího roku zpropagovat. Pod jehlu se mu dostal například basketbalista LeBron James nebo zpěvačka Rihanna.

Nejistý materiál

K vynálezu se však někteří staví kriticky. „Abych byl upřímný, nemyslím si, že by FDA nebo tatérský průmysl věděly, jak to bude vypadat," poznamenal chemik ze Státní univerzity New York-Binghamton John Swierk. Ten, kdo se Magic Inkem nechá tetovat, se podle Swierka musí smířit s určitou mírou nejistoty ohledně budoucnosti inkoustu.

Tetování, které se do kůže vyšije? Viktorie používá skutečnou jehlu a má úspěch

Americká Národní vědecká nadace Brunsovi poskytla finance, které hodlá využít na zdokonalení inkoustu. Vědec chce zjistit, jaká velikost a typ nanočástic nejméně dráždí imunitní systém, aby zajistil, že zůstanou v kůži na místě, kam byly zamýšleny. Je známo, že imunitní systém totiž odvádí část inkoustu do lymfatických uzlin a barví je modře a zeleně.

Opalovací krém

Ačkoliv je inkoust skvělý party trik, Bruns a jeho kolegové mají vyšší cíle. Chtěli by, aby v budoucnu pomáhal i ze zdravotního hlediska. Pracují totiž na vývoji dalších inkoustů. Jeden z nich by mohl fungovat jako měřič ozáření - při vystavení gama záření by měnil barvy. Zatím se testoval pouze na prasečí kůži.

Zázrak jménem tetování. Nádor je připravil o prsa, kresby ženám vrací sebevědomí

Další by měl ukazovat, kdy je třeba se namazat opalovacím krémem. Nejdál je vývoj inkoustu, který by sloužil jako permanentní opalovací krém. Autor ho dokonce už otestoval na myších. Přehoupnutí tetování ze segmentu kosmetiky do zdravotnictví je ovšem běh na dlouhou trať. Bylo by totiž třeba změn v amerických zákonech.