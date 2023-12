V několika státech na jihozápadě USA se objevily obří trhliny v zemi. Zaznamenali je v Arizoně, Utahu, Kalifornii a Texasu. Podle vědců nejsou přírodním úkazem, nýbrž výsledkem lidské činnosti. Spojené státy podle odborníků odčerpávají tolik podzemní vody, že se půda začíná trhat.

V několika amerických státech se vyskytly trhliny, za které dle odborníků může lidská činnost. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Jen v Arizoně odborníci zmapovali trhliny o celkové délce 272 kilometrů. Můžou za ně lidé, kteří se snaží z půdy dostat co největší množství vody.

Hluboké trhliny podle Josepha Cooka z Arizona Geological Survey ukazují na lidskou činnost, jež způsobuje nestabilitu půdy. Když se vyčerpá příliš mnoho podzemní vody z přírodních vodonosných vrstev, způsobí to podle experta prohýbání země a vznik trhlin. Ty lemují rovné plochy půdy, které kvůli rapidnímu úbytku podzemní vody ztratily oporu.

„Více než 80 % známých případů sesedání půdy v USA je důsledkem využívání podzemních vod. Je navíc často přehlíženým environmentálním důsledkem našich postupů při využívání půdy a vody,“ citoval portál IFL Science odborníka.

Stávající problémy se podle Cooka mohou zhoršovat i s rostoucí zástavbou. Trhliny přitom poškozují domy, silnice, kanály a přehrady, ohrožují hospodářská zvířata či snižují hodnotu nemovitostí.

Takto vypadají obří trhliny na jihozápadě USA:

Zdroj: Youtube

Národní krize

Americký deník The New York Times poukázal i na další problém. Trhliny mají být důkazem národní krize. List zkoumal stav vody na desítkách tisících místech po celých Spojených státech. Zásoby podzemních vod, ze kterých čerpá asi 90 % amerických vodovodních systémů, se podle listu vyčerpají daleko rychleji, než se stihnou přirozeně doplnit. Podle deníku čtyři z deseti lokalit dosáhly historického minima.

Může tak trvat staletí, nebo dokonce tisíciletí, než se vodonosné vrstvy obnoví. „Většina vody, kterou čerpáme ze země, je stará tisíce let. Není to tak, že by v pondělí zapršelo a v sobotu už byla voda ve vodonosné vrstvě,“ řekl listu zástupce okresu Charles County v Marylandu Jason Groth.

Vědec Cook si navíc myslí, že například některé lokality v Arizoně se už nikdy neobnoví.

Nebezpečí rostoucích teplot

Celý problém ještě zhoršuje změna klimatu. S rostoucími teplotami a úbytkem vody v řekách se zemědělci budou muset ještě více spoléhat právě na zásoby podzemní vody.

Ty jsou navíc podle portálu Business Insider jedním z hlavních zdrojů sladké vody na Zemi a také tvoří 40 % veškeré tekutiny používané na zavlažování. „V některých částech USA kvůli tomu úplně dojde pitná voda,“ vyjádřila se odbornice z Tulské univerzity Warigia Bowmanová.

Problémem je podle odborníků hlavně to, že americká federální vláda nemá téměř žádné předpisy upravující čerpání podzemních vod. A v jednotlivých státech je v tomto ohledu situace přímo kritická. Třeba v úbytkem a trhlinami postižené Arizoně není nijak omezeno, kolik podzemní vody mohou lidé svévolně využívat a odčerpávat.

Trhliny v Americe i v Česku

V minulosti vědce vyděsila hlavně třicetimetrová trhlina, jež se objevila nedaleko Yellowstonského supervulkánu. Úředníci museli část amerického národního parku Grand Teton okamžitě uzavřít. Vědci předpokládali, že na vině byla seismická aktivita v dané oblasti.

Trhliny v půdě se nevyskytují jen v Americe, objevily se i v Česku. Příkladem jsou Dolní Věstonice na Břeclavsku, kde si místní všimli trhlin v rozsahu několika set metrů. Nacházely se však mimo obytnou oblast. Mohutné trhliny se objevily ale i ve vápencovém lomu Vitošov, kde se dala do pohybu velká část trojúhelníkové stěny. Odborníci slíbili řešení spočívající ve stabilizaci skalních stěn.