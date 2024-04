Na možné další nemoci s pandemickým potenciálem upozornili světoví odborníci. Největší riziko představuje chřipka. Vědci varovali i před nárůstem počtu případů ptačí chřipky, která u savců mutuje, což zvyšuje riziko přenosu na člověka. Světová zdravotnická organizace (WHO) ovšem navzdory situaci v zámoří obavy mírní.

Italská Lombardie během covidové pandemie - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Novou pandemii v blízké budoucnosti může vyvolat chřipka. Přední vědci se na základě dlouholetého výzkumu domnívají, že největší světovou hrozbou jsou neustále se vyvíjející a mutující patogeny viru. Nebezpečí představuje i dosud neznámá nemoc X - hypotetický mikroorganismus, který se objeví zčistajasna jako covid-19.

„Každou zimu se chřipka objeví. Ohniska lze popsat jako malé epidemie. Jsou víceméně pod kontrolou, protože zatím její kmeny nejsou dostatečné virulentní (nemají dost velkou schopnost vyvolat onemocnění - pozn. red.),“ uvedl Jon Salmanton-García z Kolínské univerzity, který je rovněž autorem nedávné studie zveřejněné v odborném časopise Travel Medicine and Infectious Disease.

Dezinformátoři straší lidi ptačí chřipkou. Virus neexistuje, je za tím 5G, tvrdí

Odborníci na infekční nemoci z 57 různých zemí jako další znepokojující nemoci s pandemickým potenciálem označili dosud neznámý virus X – mikroorganismus, který se objeví zčistajasna jako covid-19 – SARS-CoV-2, SARS-CoV a ebola.

Vědci taky upozornili na alarmující nárůst infekce ptačím virem u hospodářských zvířat. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se aktuálně monitoruje šíření zmutované ptačí chřipky mezi chovem skotu. V minulosti se jednalo spíš o výjimečné situace, ale nyní jsou ohniska v nejméně dvanácti státech USA.

Další pandemie mohou způsobit mutující kmeny chřipky:

Zdroj: Youtube

Vědce překvapilo, že se u dobytka nemoc vyskytla. „U prasat jsou případy známé, ale u skotu donedávna ne. Navíc se nakazil vlastním kmenem nemoci, což bylo šokující,“ sdělil pro deník The Guardian virolog Ed Hutchinson z Glasgowské univerzity. Podle něj je to důkazem, že virus mutuje, a je otázkou času, než se přizpůsobí i člověku.

„Čím více druhů savců virus napadne, tím je vyšší pravděpodobnost, že zmutuje natolik, aby ohrozil člověka,“ vysvětlil pro magazín Nature evoluční virolog Daniel Goldhill z Královské veterinární univerzity v Londýně.

Obavy nejsou nutné

WHO obavy mírní a riziko přenosu na člověka považuje zatím za nízké. Mírně většímu nebezpečí čelí lidé pracující s ptáky či jinými zvířaty.

V dubnu ve Spojených státech amerických došlo k nákaze člověka ptačí chřipkou, ale odborníci připomněli, že se tak stalo po kontaktu s infikovaným skotem. „Vždy existuje riziko sporadické infekce u savců či lidí v důsledku kontaktu s infikovanými zvířaty nebo kontaminovaným prostředím,“ napsali experti WHO.

Nemoc X. Svět se chystá na pandemii choroby horší než covid, není to sci-fi

Doplnili, že již v minulosti zaznamenali nákazy lidí jinými podtypy ptačí chřipky po kontaktu s nemocnými savci. Ačkoliv organizace varovala před nárůstem nákazy viru H5N1 mezi ptactvem, dosud nic nenasvědčuje tomu, že by se šířil i mezi lidmi.

Odborníci pro The Guardian však upozornili, že za posledních dvacet let existují záznamy o stovkách případů nákazy člověka ptačí chřipkou, které skončily fatálně. Podle záznamů WHO zemřelo z 248 případů 139 lidí.

Vědci své výsledky publikovali na konferenci v Barceloně:

„Úmrtnost je mimořádně vysoká, protože lidé nemají vůči viru přirozenou imunitu,“ vysvětlil hlavní vědecký pracovník WHO Jeremy Farrar. Dodal, že sice proti nemoci není možné preventivně očkovat, ale kvůli přípravě na případnou pandemii už vznikly vakcíny, které zatím úspěšně prošly testováním na zvířatech. Mají slibné výsledky pro záchranu lidského života, v budoucnu se mohou dostat i na trhu.

I díky nim by bylo možné případnou světovou epidemii lépe zvládat. „V případě pandemie by mohly nastat logistické problémy, ale byli bychom lépe připravení než při vypuknutí covidu-19,“ upřesnil pro The Guardian Hutchinson.

Záznamy o ptačí chřipce

V podrobné monitorovací zprávě vede Světová zdravotnická organizace záznamy o nahlášených případech nákazy ptačí chřipky u člověka ve všech jejích známých podtypech. Vyplývá z ní mimo jiné to, že smrtelné případy byly zatím zaznamenané pouze v oblastech západního pacifického regionu, Číny a jihovýchodní Asie.

V České republice se podle Státní veterinární správy momentálně nevyskytuje žádné ohnisko ptačí chřipky. Aktuální situaci je pak možné sledovat přímo na jejím webu.

Psychické problémy i bolesti svalů: Jak poznat long covid a jak ho úspěšně léčit

Čeští veterináři uvedli, že viry vysoce patogenní ptačí chřipky (především H5N1) mohou způsobit u domácí drůbeže rozsáhlé ztráty. Naopak u volně žijících vodních ptáků jsou úhyny vzácné, nicméně ti se velmi často stávají hlavním rezervoárem nákaz.

Chřipkový virus se z ptáka šíří ve slinách, nosních sekretech a trusu. „Ptáci se nakazí při kontaktu s prostředím, kde se vyskytuje trus, nebo povrchem předmětů s výměšky nakažených jedinců,“ napsal na serveru Vakciny.net známý český vakcinolog Marek Petráš působící na Univerzitě Karlově v Praze.