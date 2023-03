Odborníci se domnívají, že v brazilském deštném pralese nalezli nový druh houby, která napadá a živí se pavouky, a vedle ní možná i další typ parazitující na hovniválech. Jejich zjištění ještě musí potvrdit patřičné vědecké výzkumy.

Odborníci se domnívají, že v brazilském deštném pralese nalezli nový druh houby, která napadá a živí se pavouky. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Vzácný fialově zbarvený organismus patří do skupiny hub, které infikují bezobratlé živočichy a hostitele se zmocňují. Vědci pořídili detailní snímek houby ovinuté kolem těla sklípkana, který vykukuje z díry, jež běžně používá pro chytání hmyzu. Experti se domnívají, že se jedná o dosud nezaregistrovaný exemplář žijící v Atlantickém pralese na pobřeží Brazílie.

Podle odborníků se parazitická houba živí vnitřky pavoučích těl, což jí umožňuje růst. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by se chovala podobně jako druh známý z videohry a seriálu The Last of Us - ophiocordyceps unilateralis. Ten ve skutečnosti infikuje mravence, přičemž nad nimi přebírá kontrolu, a tím z nich dělá zombie, než je zabije.

Houba ophiocordyceps unilateralis:

Zdroj: Youtube

Jedinečné zbarvení

Vědci objevili houbu v listopadu během terénní exkurze do lesů severně od Ria de Janeira, jejímž cílem bylo zdokumentovat biodiverzitu tamní oblasti. Než však bude potvrzena jako nový druh, je nejdřív nutné ji formálně vědecky popsat.

Mohou houby ovládnout lidi jako v Last of Us? Existuje mnoho nebezpečných druhů

„Je to úžasné,“ neskrýval své nadšení před deníkem The Guardian brazilský mykolog João Araújo z newyorské botanické zahrady, který objev učinil. Zatím se však nerozhodl pro jméno. „Je to jeden z mála cordycepsů s fialovým zbarvením, což je skvělá vlastnost,“ uvedl.

Araújo zmínil, že o této skupině hub toho odborníci moc nevědí, protože je velmi málo prozkoumaná. „Zatím se podařilo získat jen málo vzorků tohoto druhu, a to většinou v Thajsku. Pravděpodobně to bude poprvé, co jej budeme sekvenovat v Brazílii,“ vysvětlil.

Tým specialistů, který prováděl expedici v Atlantickém pralese, se dále domnívá, že během cesty objevil více houbových parazitů schopných se množit pomocí svých hostitelů roznášejících spory podobně, jako to ukázal seriál a hra The Last of Us. Další druh by údajně měl infikovat hovnivály. „Nový exemplář napadající sklípkany patří do velmi rozmanité skupiny hub, z níž známe asi jedno procento,“ řekl Araújo.

Další výzkum

Se zmapováním objeveného druhu pomáhali přímo v terénu výzkumníci Oscar Alejandro Pérez Escobar z Botanické zahrady v Rio de Janeiru a Natalia Przelomská z Královské botanické zahrady v Londýně. Podle nich práce podpoří hypotézu o novém objevu a s pomocí nejnovějších technologií může být využita k urychlení identifikace dalších druhů v ohrožených ekosystémech.

V Americe se nekontrolovaně šíří jedovatá houba. Může za to klonování

Vedoucí expedice Araújo uvedl, že nyní je nutný další vědecký výzkum. Poté by bylo možné tyto houby využívat například pro léčivé sloučeniny nebo k ochraně plodin před škůdci.

Deník The Guardian připomněl, že Atlantický deštný prales je jedním z nejohroženějších ekosystémů na světě. Kdysi pokrýval patnáct procent území Brazílie, ale dnes je značně fragmentovaný a z původní rozlohy zbyla jen pětina. Je však místem bohaté biologické rozmanitosti a může se pochlubit několika jedinečnými druhy zvířat, které se nevyskytují nikde jinde na Zemi, jako je například lvíček zlatý nebo kryse podobný hlodavec koro barevný.