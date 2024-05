Rozmrazený chléb je trendem na sociální síti TikTok. Influenceři tvrdí, že pečivo je pak pro člověka zdravější. Ačkoliv se internetoví tvůrci obsahu odvolávají na vědecké studie, experti jim oponují. Ve skutečnosti je vše trochu jinak. Důležité také je rozlišovat mezi domácím a kupovaným chlebem.

Na sociální síti TikTok kolují videa, na kterých lidé tvrdí, že chléb je lepší zmrazit, protože je zdravější a umožňuje například hubnutí. Tvůrci obsahu odkazují na existující výzkumy. Server The Conversation ale upozornil, že ve skutečnosti výsledky těchto studií nebyly tak jednoznačné, jak influenceři přednášejí sledujícím.

V pečivu je škrob obsahující glukózu, kterou inzulín v lidském těle přemění na energii. V praxi to znamená, že po snědení kousku chleba se zvýší hladina inzulínu. Jenže příliš vysoká hodnota může způsobit pocit hladu, což člověka nutí si dát víc, než ve skutečnosti potřebuje, a tím zvyšuje riziko růstu váhy.

Pokud se však potravina zamrazí, škrob se stává takzvaně rezistentní. V těle se chová podobně jako vláknina, tedy je odolný vůči trávení a nerozložený putuje až do tlustého střeva, kde slouží jako potrava pro prospěšné bakterie. Pro buňky je zároveň obtížné z nich získat glukózu, následkem čehož nezvýší hladinu inzulínu v krvi. Zmražený chléb se tak jeví pro zdraví prospěšnější.

Jenže vědci rovnou ve čtyřech různých studiích – jedna byla zveřejněná i v renomovaném odborném časopise Nature – za posledních téměř dvacet let uvedli, že je nutné rozlišovat, zda se jedná o doma upečený, nebo koupený chléb. Zákazníci by měli sledovat, které suroviny byly při výrobě použité, což ovlivní skutečný dopad na lidské zdraví.

Rozdíl mezi kupovaným a domácím

Experti v experimentech použili kupovaný i domácí bílý chleba. Jejich dopad na lidské tělo pak porovnali za normálního, zmrazeného i opečeného stavu.

Domácí chléb po rozmrazení během dvou hodin po konzumaci zvýšil hladinu cukru v krvi o 31 procent méně než v případě čerstvého produktu. Rovněž opečená varianta měla nižší hodnoty o 25 procent. V případě zmrazení, rozmrazení a následného opečení bylo snížení až o 39 procent. „Lidé tuto možnost mohou využít při velkém pocitu hladu,“ uvedli vědci podle serveru ScienceAlert.

Když výzkumníci provedli stejný experiment i na v obchodě koupeném bílém chlebu, reakce organismu na hladinu cukru se nezlepšila. Důvodem jsou pravděpodobně použité ingredience. Odborníci však nedokázali jednoznačně určit, v čem je problém.

Lidé by však neměli očekávat, že konzumací rozmrazeného a opečeného domácího chleba skutečně dosáhnou dlouhodobého efektu na zdraví. Vědci poznamenali, že účinky trvají pouze několik hodin po jídle. V praxi to znamená, že konzumenti díky nižší hladině cukru nemusí pociťovat hlad, což může ovlivnit, zda si dají další sousto. Jestli to ale ovlivní přibývání na váze nebo riziko onemocnění, jako například cukrovky 2. typu, nezjistili. Pokud by tomu tak doopravdy bylo, vliv bude pravděpodobně velmi malý.

Účinky rezistentního škrobu

Rezistentní škrob je součástí mnoha vařených a chlazených potravin, jako jsou brambory, těstoviny a některé druhy rýže, například basmati.

Látka v tlustém střevě poskytuje živiny mikrobům, čímž pomáhá udržovat zdravou mikroflóru, a tím prospěšně ovlivňuje i metabolismus člověka. Podle ScienceAlert vědci také prokázali, že pomáhá lepšímu fungování inzulínu, díky čemuž tělo efektivně využívá cukry a energii.

Dále může i snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Odborníci předpokládají, že důvodem jsou mastné kyseliny, které produkují střevní bakterie při proměně rezistentního škrobu na energeticky chudší látky. Méně cholesterolu pak snižuje riziko srdečních chorob.

Odborníci ale opět upozornili, že tyto dramatické účinky jsou krátkodobé a jejich vliv na dlouhodobé zdraví je skromnější.