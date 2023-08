Co s mrtvými mouchami? Mohl by se z nich vyrábět plast, domnívají se vědci

ČTK

Z mrtvých much by se mohl vyrábět biologicky rozložitelný plast, oznámili vědci na zasedání Americké chemické společnosti (ACS). Poznatek by mohl být užitečný, protože je obtížné najít zdroje biologicky rozložitelných polymerů, které nemají žádné jiné využití, například při výrobě potravin, napsal list The Guardian.

Mrtvé mouchy se patrně dají využít k výrobě biologicky rozložitelného plastu | Foto: Shutterstock