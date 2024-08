Letošní prázdniny zatím nejsou na sluníčko a koupání skoupé a vypadá to, že první polovina srpna bude v tomto trendu pokračovat. Ty, kteří si naplánovali dovolenou až na konec prázdnin, by však možná zajímalo, co příroda připravuje pro poslední dva srpnové týdny. I když jsou meteorologové v dlouhodobějších předpovědích opatrní, první výhledy na to, jaké počasí můžeme očekávat, už se objevily.

Letní počasí se ještě nevzdá

I když konec prvního srpnového týdne by měl být chladnější, druhý týden nám teplé počasí vrátí. „Druhý týden vychází jako teplotně nadprůměrný. Minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 14 stupňů Celsia a maximální denní teploty kolem stupňů Celsia,“ uvádí web Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

A co nás čeká v dalších týdnech? Meteoroložka Dagmar Honsová je ohledně vývoje počasí v posledních dvou srpnových týdnech optimistická. Podle ní by se teploty měly i na konci prázdnin pohybovat kolem 30 stupňů Celsia.

„Vypadá to, že situace bude stabilnější než v červenci a letní počasí se ještě vzdávat nebude,“ sdělila Deníku.

Počasí na konci prázdnin umožní výlety i sportovní aktivity

Ve dnech od 15. do 20. srpna by tak mělo být polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. „Na frontách až zataženo a srážky i bouřky by měly být četnější. Ranní teploty by měly dosahovat 16 až 11 stupňů Celsia, denní teploty 27 až 33 stupňů Celsia,“ uvedla Honsová.

V období od 21. do 31. srpna by mohlo být převážně polojasno, jen při přechodně zvětšené oblačnosti by se mohly ojediněle objevit přeháňky nebo bouřky. Ranní teploty budou v rozmezí 14 až osmi stupňů Celsia, denní teploty vyšplhají na příjemných 23 až 29 stupňů.



Přeháňky hrozí jen ojediněle

Také podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mělo být počasí na konci srpna příjemné. Jeho pravděpodobnostní měsíční výhled však počítá s teplotami o něco nižšími. „Poslední dva týdny by měly být chladnější s maximální denní teplotou kolem 25 stupňů,“ uvádí web ČHMÚ.

Období by mělo být srážkově průměrné, ale při výskytu bouřek mohou hrozit přívalové srážky.

Meteorologický portál AccuWeather ve své předpovědi míní, že v polovině srpna by měly Česko krátkodobě zasáhnout dešťové přeháňky, ale pak už by až na malé výjimky mělo vládnout slunečné, nebo polojasné počasí.

V týdnu od 18. do 24. srpna by se podle AccuWeather měly denní teploty pohybovat od 21 do 26 stupňů Celsia, v noci by mělo být patnáct až deset stupňů. Na samém konci týdne by mohly zahrozit bouřky.

Srpen:

Podobná situace se očekává také v posledním srpnovém týdnu, kdy by příjemné jasné a polojasné počasí měly doprovázet denní teploty v rozpětí od 20 do 25 stupňů Celsia, v noci teploměr poklesne ke čtrnácti až deseti stupňům. Dešťové přeháňky se očekávají na konci pracovního týdne.

Srpen by měl být teplejší než loňský

Meteorologové se domnívají, že letošní srpen bude o něco teplejší než ten loňský a srážky budou průměrné. Loni v srpnu byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 21,9 stupně Celsia.

„Odchylka od normálu let 1991 až 2020 byla +0,9 stupně Celsia, takže s touto odchylkou byl srpen teplotně normální. Odchylka od starého normálu z let 1961 až 1990 by byla +2,8 stupně Celsia. Podle tohoto normálu byl srpen 2023 teplotně silně nadnormální,“ informoval loni ČHMÚ.

Odchylka od dlouhodobého průměru let 1775 až 2014 činila +2,7 stupně Celsia. „Srpen 2023 se tak umístil na 14. až 16. místě z 249 dosavadních srpnů, to znamená, že se vejde mezi sedm procent nejteplejších srpnů za dobu dostupných měření,“ uvedl ČHMÚ.

Nejvyšší průměrná denní teplota byla loni v srpnu naměřena 14. srpna, kdy teploměry ukázaly 27,6 stupně Celsia. Nejnižší průměrná denní teplota byla naměřena dne 28. srpna, kdy klesla na pouhých 14,2 stupně.