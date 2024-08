Září zpravidla přináší příjemné slunečné počasí s teplotami, které zvou k výletům do přírody.

Meteorologický podzim už se hlásí a čeká se od něj, že nás osvobodí od úmorných veder, kterými nás potrápilo letošní léto. I když je podzimní počasí občas vrtkavé a umí překvapit teplotními výkyvy, meteorologové zatím slibují tu lepší variantu. Zřejmě se tedy budeme moci těšit z krásného babího léta. Podle meteoroložky Dagmar Honsové by nějvětší kladnou teplotní odchylku mělo přinést září.

Léto se protáhne

Podzimní počasí máme většinou spojené s ranními mlhami nebo nízkou oblačností, zkracující se délkou slunečního svitu a poklesem teplot vzduchu. „Ale i vzhledem k tomu, že teploty moří a oceánů jsou výrazně nadprůměrné, žádný velký teplotní šok směrem dolů nás nečeká,“ sdělila Deníku meteoroložka Dagmar Honsová.

Podle jejích slov by největší kladnou teplotní odchylku měl přinést hned měsíc září. Vše totiž nasvědčuje tomu, že se letní počasí protáhne - a to včetně bouřek.



Nahrává se anketa ...

„Sezonní výhledy počasí Institutu Iri a centrum NCEP (National Centers for Environmental Prediction) vypočítávají, že meteorologický podzim, tedy období od září do listopadu, bude v porovnání s dlouhodobým normálem let 1981-2010 ve střední Evropě teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný,“ informovala Dagmar Honsová.

Toto období se v Česku vyznačuje průměrnými teplotami 7,9 °Celsia a průměrné srážkové úhrny činí asi 50 milimetrů.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Letošní podzim, tedy období od září do listopadu, by měl být teplotně nadprůměrný.

Babí léto: chladná rána, teplé dny

V souvislosti s hezkým podzimním počasím se nejčastěji hovoří o babím létě. To však přichází až na přelomu září a října. První polovina září, která často přináší pěkné slunečné a teplé dny, je známá jako mariánské léto.

„Mariánským létem označujeme delší období se slunečným počasím a vysokými denními teplotami, nezřídka ještě přesahujícími hranici letních 25 stupňů, někdy dokonce i tropických 30 stupňů,“ vysvětluje web Počasí a radar. Mariánské léto někdy vydrží až do příchodu podzimní rovnodennosti.

Opravdové babí léto přichází teprve v období kolem svátku svatého Václava, který slavíme 28. září. Letos by mělo být opět hezké.

„Babí léto je období slunečných a suchých dnů, kdy odpolední teploty zpravidla překračují 20 stupňů Celsia. Rána však už bývají studená s četnými přízemními mrazíky, takže rozdíl mezi ranními a odpoledními teplotami mohou být vyšší než dvacet stupňů Celsia. Po ránu se tvoří četné mlhy nebo nízká oblačnost,“ vysvětluje Dagmar Honsová.

Zatímco my se těšíme na babí léto, ve Francii mají léto svatého Martina, v Anglii léto svatého Lukáše a v Srbsku svatého Michala. Do Švédska přináší podzimní slunečné počasí svatá Brigita, zatímco ve Spojených státech a v Kanadě mají indiánské léto.

Takový charakter počasí přináší mohutná oblast vysokého tlaku vzduchu, která se nad Evropou v tomto období ustálí s pravděpodobností 50 až 70 procent a trvá většinou týden až 14 dnů, ojediněle i dvacet dnů.

„Nejvíce slunečných dnů babího léta s teplotami kolem 25 °Celsia najdeme v historii v 80. a 90. letech 19. století, v poslední době to byly roky 2000, 2001 a 2009, 2012 a 2015. Zřejmě nejdelší období babího léta přinesl rok 1959, kdy u nás slunečné počasí vydrželo téměř sedm neděl,“ uvedla Dagmar Honsová.

Babí léto:

Teplý podzim a málo sněhu v zimě

Pěkný teplý podzim předpovídají i další meteorologové. „Aktuální předpovědi na září a říjen naznačují dlouhé pozdní léto,“ píše například meteorologický web The Weather Channel.

Výrazně teplý a suchý by podle něj ve střední Evropě mohl být i listopad a prosinec. „To by nebylo překvapivé, protože globální teploty míří k novému rekordnímu roku,“ podotýká The Weather Channel.

Podle meteorologického webu Severe Weather Europe by na konci listopadu mohla přijít první sněhová nadílka. „Předpovídat sněhové srážky na podzim může být trochu napínavé, ale listopad je posledním měsícem meteorologického podzimu, takže by mohl přinést trochu studeného vzduchu a v ojedinělých případech i potenciální sněžení,“ uvádí Severe Weather Europe.

Zima však prý mnoho sněhu nenadělí. „Předpověď sněhových srážek pro Evropu na velké části kontinentu ukazuje méně sněhu než obvykle,“ konstatuje Severe Weather Europe. Sníh bude padat ve vyšších nadmořských výškách Skandinávie a v Alpách, oblast sněžení by měla být i nad severním Balkánem.