Počasí v letošní zimní sezoně by mohl ovlivnit polární vír. Podle meteorologů totiž první data naznačují, že by mohl být slabší než normálně, což by do Evropy přineslo příliv chladnějšího počasí.

Kdo by se uprostřed úmorných letních veder staral o zimní počasí? Ale ano, jsou takoví lidé. Například správce lyžařských areálů či majitele horských hotelů nebo zanícené lyžaře určitě zajímá, jak to v následující sezoně bude se sněhem a mrazem. A meteorologové už zkoumají, jaké indicie jim příroda a klima dávají k předpovědi počasí pro letošní zimu. O tom, jaká bude, se totiž už rozhoduje. A zdá se, že by mohla být zasněženější a mrazivější než ty uplynulé.

Loňská zima byla nadprůměrně teplá a na srážky mimořádně bohatá. Nešlo ovšem o srážky sněhové. „Únor s odchylkou teploty vzduchu +6,1 °Celsia od normálu let 1991–2020 se stal nejteplejším v historii měření,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Na podobné teplé zimy už jsme zvyklí. Ta následující by však měla být chladnější.

Polární vír a jeho zapeklitosti

Počasí v zimní sezoně by totiž mohl ovlivnit polární vír. Podle meteorologů první data naznačují, že by mohl být slabší než normálně, což by do Evropy přineslo příliv chladnějšího počasí. „Slabší polární vír obvykle zvyšuje šanci na chladnější a sněžnou zimu v Evropě, Spojených státech a Kanadě,“ uvedl meteorologický web Severe Weather Europe.



Polární vír neboli vortex je oblast nízkého tlaku v horních vrstvách atmosféry, která se vyskytuje kolem pólů. V zemské atmosféře jsou normálně dva polární víry, které se nacházejí v oblastech severního a jižního pólu. Pro vývoj počasí v Evropě je důležitý severní polární vír. Je to velká cyklonální oblast, která pokrývá celý severní pól až po vrchol stratosféry.

Co způsobil polární vír v Česku v roce 2018:

„Horní, tedy stratosférická část, je kruhová a symetrická, protože se točí výše nad zemí, a v jejím toku se vyskytuje méně překážek,“ píše Severe Weather Europe. Spodní, tedy troposférická, struktura polárního víru je však mnohem nerovnoměrnější a pravidelně narušená. Je to dáno vlivem hornatého terénu a silných tlakových systémů, které působí jako překážky.

To, že je polární vír oslabený nebo dokonce po kolapsu, však neznamená stoprocentní jistotu mrazivé zimy. Ve hře bývají i další faktory.

„Silný polární vortex znamená silnou polární cirkulaci, která uzamkne chladný vzduch do polárního kruhu, což přináší mírnější zimní podmínky. Naopak slabý polární vír hůře zadržuje studený vzduch, který se tak může dostat z polárních oblastí nad starý kontinent i do mírných zeměpisných šířek a přináší k nám silné mrazy a často i sníh,“ vysvětluje meteoroložka Dagmar Honsová.

Bestie z východu

Polární vír významně ovlivnil počasí v Evropě například na přelomu února a března roku 2018. „Místo pozvolného nástupu jara došlo v důsledku rozpadu vortexu k nástupu mimořádně studeného počasí,“ připomíná server Meteocentrum.

V Česku byl nejstudenější samotný závěr února a první březnové ráno. Například v Ostravě-Mošnově bylo 27. února odpoledne kolem -10 °Celsia a fičel ostrý severovýchodní vítr. Prvního března při utišení větru zde klesla minimální teplota až na -18,6 stupňů. Na hřebenech hor panovaly doslova arktické podmínky.

Sníh hlásily dokonce i Benátky, Řím nebo baskické Bilbao. Sněžení a vítr zasáhly také Britské ostrovy, kde dostaly kvůli východnímu větru název Beast from the East, tedy Bestie z východu.

„Jak můžete vidět, silný nebo slabý polární vír může výrazně změnit zimní počasí v Evropě, Spojených státech a Kanadě. Z tohoto důvodu pečlivě sledujeme vzory počasí a veškerou aktivitu kolem polárního víru,“ uvádějí meteorologové.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Polární vír umí poslat sníh až do italských Benátek.

Faktory, které ovlivňují slábnutí polárního víru

Slabý polární vortex v podstatě znamená, že se jeho stratosférická část rozpadla. Obvykle se to stává kvůli zvýšení tlaku nebo teploty v polární stratosféře. Říká se tomu náhlé stratosférické oteplení.

Polární vír a intenzitu zimního počasí může významně ovlivnit několik faktorů. Patří mezi ně například:

La Niña (ENSO)

stratosférické větry (QBO)

sluneční cyklus/maximum

Extrémní mrazy, které zasáhly velkou část Spojených států a Kanady koncem ledna 2019, zřejmě způsobil polární vír, který narušilo vychýlené horko z Maroka. Americká národní meteorologická služba tehdy varovala obyvatele před omrzlinami, protože hrozily už během pouhých deseti minut pobytu venku. V postižených oblastech byly uzavřeny stovky škol i univerzit.

Na polární vír může zaútočit La Niña

Prvním faktorem, který by mohl ovlivnit polární vír, je takzvaná Jižní oscilace (ENSO). Jde o nepravidelně periodické kolísání větrů a povrchových teplot moře v tropické oblasti východního Tichého oceánu, které ovlivňuje klima ve velké části tropů a subtropů. Fáze oteplování moře je známá jako El Niño a fáze ochlazování jako La Niña. A právě nastává fáze La Niña, která má podle posledních předpovědí amerických meteorologů začít ovlivňovat počasí od srpna.

„Historicky má La Niña asi 60 až 75procentní pravděpodobnost, že vyvolá stratosférické oteplování (SSW). Produkovala je v minulosti a také v nedávných zimách,“ upozorňuje Severe Weather Europe. Proto má fáze La Niña vyšší šanci napomoci kolapsu polárního víru, a způsobit tak příliv mrazivého počasí a sněhu do Evropy.

Polární vír v uplynulé zimě:

Vliv slunce a větru

Další faktor ovlivňující polární vír musíme hledat vysoko v atmosféře. Jsou to silné větry, které cestují ve stratosféře kolem planety v pásu na rovníku a přibližně každých sedmnáct měsíců zcela změní směr. „Je to jako sledovat tlukot srdce atmosféry,“ podotýká Severale Weather Europe.

Stratosférické větry jsou v zimě většinou západní. „Když se v zimní arktické stratosféře větry úplně přetočí ze západních na východní, označujeme tuto situaci jako hlavní oteplení, tedy major SSW,“ uvádí server In-počasí. A právě stratosférické oteplení je příčinou oslabení polárního víru.

V červnu ukazovala zonální analýza západní větry nad rovníkem a podle Severale Weather Europe se tato fáze s příchodem podzimu a zimy bude dále vyvíjet.

Za třetím faktorem, který může ovlivnit polární vortex, se musíme vydat do vesmíru a zkontrolovat sluneční aktivitu. „Můžeme vidět, že sluneční aktivita opět nabrala na síle a nyní vstupuje do nového slunečního maxima. V porovnání s prognózou je aktuální sluneční maximum silnější, než se původně očekávalo,“ informuje Severale Weather Europe.

A právě kombinace slunečního maxima a západních stratosférických větrů je pode meteorologů nejpříznivější pro narušený nebo slabší polární vír.

Odborníci naznačují, že podle všech údajů a předpovědí by měl být polární vortex v zimě 2024/2025 spíše slabší. Milovníci zimních sportů, kteří se těší a sníh a radovánky s ním spojené, by tedy měli z celého srdce doufat, že polární vír se skutečně zhroutí a pošle do Čech pořádnou ladovskou zimu.